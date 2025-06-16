柯南快閃店高雄夢時代登場　限量周邊太可愛

記者蔡惠如／綜合報導

2025年暑假將來臨，百貨商場推出動漫主題活動搶攻年輕客層與親子族群。高雄夢時代迎來《名偵探柯南》劇場版主題快閃店首站，開賣限定商品並推滿額贈活動；南紡購物中心則集結動漫展覽、角色人偶見面會與主題咖啡廳，打造結合收藏、拍照與消費的多元場域。

▲暑假鎖定親子客，高雄夢時代柯南快閃店首戰豋場。（圖／各業者提供）

高雄夢時代：「柯南」主題快閃店首站登場

因應柯南最新電影上映，《名偵探柯南 獨眼的殘像》主題快閃店也於統一時代百貨高雄店登場，即起至7／28限定開賣，店內展售超過百款台、日限定周邊商品，包含壓克力吊飾、托特包、角色扭蛋拼圖、收藏卡與胸章等，還有部分特殊品項提供預購。

▲名偵探柯南14吋道具箱，售價790元；名偵探柯南趴趴絨毛，售價880元。

現場設有多面主題牆與情境打卡區供粉絲拍照，並推出多重滿額贈禮，例如消費滿額即贈3D立體紀念卡、浮銀卡。業者表示，消費滿800元，可獲贈特製紀念卡；首兩周消費滿2,000元，加碼贈送A4拼圖與彩鑽圖卡。全套15款相片收藏卡與8款紀念扭蛋拼圖也同步開賣，6／28假日也將安排柯南人偶見面會。

台南南紡購物中心：動漫展、主題餐廳與快閃店齊發

南紡購物中心暑假主打「這夏FUN風趣」活動，從6／19至7／9祭出雙卡回饋、滿額贈禮與會員點數加倍等促銷方案。重頭戲6／24登場的「超動漫研究社」特展免費開放入場，地點位於A1館5樓夢想舞台，展覽內容涵蓋《鬼滅之刃》、《葬送的芙莉蓮》等人氣作品經典場景，並販售各式周邊商品。特展期間另有《鬼滅之刃》專屬打卡集章活動與限定海報贈送，7／6還將舉辦炭治郎與禰豆子人偶見面會。

除展覽外，同步引進全台首間 Care Bears Cafe，讓粉絲走入彩虹小熊的主題空間，體驗主題飲品與裝潢。Nintendo Switch 也將於6／26在A1館開幕，推出限定組合與滿額禮。A1館與A2館另有多家主題快閃店輪番登場，包括Tcf.洋傘、Vibe、Hanako Goods，營運至7月底或8月底不等。