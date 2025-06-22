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Salomon球鞋何以躋身時髦單品？「機能感＋俐落設計」怎麼搭一次教你

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Salomon如何從戶外機能品牌躍升為時尚寵兒？帶你認識Salomon的XT-6、ACS PRO等必收鞋款，並解析極簡通勤、Y2K街頭等時髦穿搭技巧，讓你輕鬆駕馭這股機能美學風潮。

有沒有發現街頭鞋款的穿搭又多了新面孔？來自法國的機能鞋款品牌Salomon近期成為時尚界備受矚目的新星，本篇帶你一次了解Salomon如何從戶外機能鞋款躋身時髦單品，以及各種風格的搭配技巧！

快速認識戶外品牌Salomon

來自法國的戶外品牌Salomon，誕生於1947年，由Georges Salomon與其父親François Salomons共同創立，品牌最初只是一間為當地滑雪愛好者提供金屬加工零件的小工坊，在創辦人Georges親手設計出劃時代的滑雪綁帶與雪靴，並在1979年推出品牌第一款高山滑雪靴，1990年後開始推出越野跑鞋系列，像是Speedcross、XT-6等標誌性鞋款後，不僅受到運動選手青睞，也成為機能鞋迷的心頭好。

Salomon的三個系列

Salomon鞋款主要有三個系列，分別是「Performance」、「Sport Style」和「Advanced」，其中「Performance」作為Salomon的核心，強調功能性強的戶外鞋款，而「Sport Style」系列則是以適合日常生活穿著的鞋款，以上兩款都是可以直接在專門店內入手，但最後的「Advanced」則不然，這個系列是直接由Salomon法國總部負責的計畫，主要是在現有系列鞋款上進一步加入設計的單品，並由法國總部選擇店點限量販售，也可以說是品牌的頂級系列。

Salomon如何踏進時尚界？

專注於戶外裝備的Salomon最初是因為在90年代時被引進Supreme店內販售，再被日本解構大師川久保玲著用吸引了時尚界的目光，近年品牌也陸續參與了更多與時尚設計師的聯名合作，包括COMME des GARÇONS、MM6 Maison Margiela、Sandy Liang、BEAMS等，無論甜美、簡約都能完美消化，也能感受到品牌對聯名合作的用心，奠定成為時尚品牌的基礎。

名人愛用的助攻

除了開始在時尚界展露頭角之外，名人們的愛用也是Salomon竄紅的關鍵之一，不僅有近年「用什麼、紅什麼」的超模Bella Hadid多次穿搭，還有饒舌歌手A$AP Rocky等時尚指標人物的著用加持，讓Salomon從山林開始走向都會日常。

▲超模Bella Hadid穿著Salomon運動鞋的私服造型

4個Salomon必收鞋款推薦

XT-6

XT-6是Salomon最熱賣的鞋款之一，也是經常參與聯名設計的經典鞋型，Gore-Tex的鞋身材質，與這雙鞋型的前身XT-4是入門Salomon的好選擇。

▲Salomon XT-6 經典越野跑鞋

XT-SLATE

XT-SLATE是Salomon高級系列鞋款，是基於XT-4與XT-6鞋款之上推出的鞋型，外型更加細緻時髦，搭配較小的品牌側標Logo。

▲Salomon XT-SLATE 高級系列鞋款。

ACS PRO

ACS PRO也是高級系列鞋款，是Salomon越野跑鞋系列的升級版，鞋底的輪廓更加有造型感，適合與日常穿搭結合。

▲Salomon ACS PRO 越野跑鞋系列升級版。

SPEED CROSS 3

SPEED CROSS 3是Salomon經典的越野跑鞋之一，與XT-6相當不過鞋型更加圓潤。

▲Salomon SPEED CROSS 3 經典越野跑鞋。

Salomon穿搭技巧：機能鞋也能搭得很時髦

極簡通勤風

搭配俐落簡約的單品，像是西裝寬褲、白T、背心等營造俐落又都會的機能感。

Y2K街頭風

運動感混搭甜辣輪廓，可以用迷你裙、細肩帶上衣混搭鞋款，打造甜酷並存的反差美感。

高端時髦感

選擇份量感、設計感都強的單品，在華麗的風格之下搭配機能鞋款可以中和風格。

襪子也是關鍵

Salomon鞋款的輪廓本身就很有份量，建議穿搭上要適當的「露出襪子」，搭配上九分褲長，再視覺上可修飾腿部比例喔！

▲搭配襪子以修飾腿部比例的造型。

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延伸閱讀：

● 10雙ASICS亞瑟士聯名款介紹：快跟上復古球鞋風潮

● 10款New Balance最舒服型號推薦！327、2002R都上榜

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Salomon, 球鞋, 山系, 戶外機能

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