【廣編】Henry Jacques品牌全新系列　詮釋香氛本真哲思

【廣編特輯】

圖、文／Henry Jacques提供

Henry Jacques Les Classiques代表之作Les Essences系列問世十週年之際，品牌以全新IL Y AVAIT UN JARDIN...系列續寫高級香水藝術的全新篇章。

品牌深諳高純度香水的多種面貌，相繼推出了醇厚的Les Essences與創新的Les Brumes系列，更以Les Solides與Clic-Clac固體香水重塑古老香水使用方式，賦予其現代詮釋。

秉持對高級香水藝術的全方位探索，Henry Jacques現以IL Y AVAIT UN JARDIN…（曾經有一個果園…）系列展現對簡約與本質的獨特詮釋。以清新、優雅的香調結構，汲取自經典古龍水的靈感，呈現出一種豐盈而迷人的香氛體驗。

禮讚香氛本質

在IL Y AVAIT UN JARDIN…中，Henry Jacques不旨在重新定義古龍水，而是致力於提升這一普遍而永恆的經典，堅守其與生俱來的純粹本質。

品牌將這個系列視為基礎：香氛是不可缺少的，自古以來一直是家中熟悉的存在。香水的多種形式、簡單純淨的成分、香氣和使用儀式帶來的舒適感，讓它們不可或缺，甚至是一種必需品。它們深深植根於人們的想像中，自然而然地成為日常生活的一部分。

自然儀式

盛裝於豐盈厚實的墨綠色實驗室玻璃瓶中， IL Y AVAIT UN JARDIN…香水邀請你共赴一場返璞歸真的感官儀式。無論是融入冥想的靜謐時刻，還是日常的療癒環節，這份純粹的體驗如同清水拂面般自然流暢。

250 ml的豐盈容量消除了對珍貴香水的顧慮，讓您隨時隨地都能隨心所欲地使用，根據心情的變化，輕鬆地在不同的香氛之間自由切換，體驗每一刻的獨特魅力。

自2025年5月起，IL Y AVAIT UN JARDIN…香水系列於Henry Jacques所有線上和線下精品店發售。