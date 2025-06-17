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其實我們都知道自己買太多　只是不知道會「傷得這麼深」

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▲Netflix紀錄片《非買不可：消費大陰謀》。（圖／翻攝Netflix官網）

▲Netflix紀錄片《非買不可：消費大陰謀》找來，愛迪達、蘋果、亞馬遜等大型公司的前高層，說明現今消費的陷阱。（圖／翻攝Netflix官網《Buy Now: The Shopping Conspiracy》）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人以為多買、多賺、多享受，是在提升生活品質。但很多人可能沒發現，越買得快，反而越容易失去選擇權與使用權。Netflix 去年的紀錄片《非買不可：消費大陰謀》揭開消費事實，提醒消費者，購物早就不是單純的選擇，而是被操控的行為。

▲Netflix紀錄片《非買不可：消費大陰謀》。（圖／翻攝Netflix官網）

壞得快，還不讓你修
手機電池不能更換、衣服洗三次就變形、鞋底一裂就只能丟，這不是你買錯，而是「商品故意設計得壽命很短」。紀錄片中指出，很多品牌會刻意縮短產品的使用週期，目的是逼你再買，或是把電池密封，讓別人無法維修，手機、無線耳機、電動牙刷等，我們都知道電池是消耗品，即便只是電池問題，也只能重新買一台。

久而久之，你的使用權變得很薄弱，你只能一直重複付錢換同樣的東西，盡量以維修替代購買，就是拒絕這種不公平的交換。

▲Netflix紀錄片《非買不可：消費大陰謀》。（圖／翻攝Netflix官網）

折扣與便利可能是購物陷阱
快閃折扣、倒數計時、一鍵結帳，看起來像在幫你省事，其實是在壓縮你的思考時間。通路商花了大量心力設計「讓你沒時間猶豫」的流程，一鍵完成付款、限量特賣、倒數計時都是這回事。

如果你一時衝動買了，就可能錯過退款時限、收到品質不佳的東西，甚至連客服都找不到。真正的損失，不只是錢，而是你做決定的空間。

▲Netflix紀錄片《非買不可：消費大陰謀》。（圖／翻攝Netflix官網）

永續口號可能只是另一種消費誘導
「回收舊衣換折扣」「環保限定系列」「可回收包裝」等這些口號看起來讓人安心，卻未必真的對環境好。事實上許多「回收舊衣」計畫的衣服，最後其實被焚燒或丟棄到非洲。  

品牌把「漂綠」當成行銷，讓你「以為自己做了好事」的情境下買更多，廢棄物永遠不會消失不見，許多送至非洲的衣物被丟棄在海岸邊，從海洋進入生態系統，魚類的胃裡有塑膠，最後送到你的餐桌上，將塑膠微粒送進你的體內。少買一件才是更永續的做法，也讓你避免成為漂綠策略的工具。

▲Netflix紀錄片《非買不可：消費大陰謀》。（圖／翻攝Netflix官網）

「消費選擇」其實是沒有選擇 
減少購買，反而是你主動做選擇的開始——選擇你真的需要的、選擇能用得久的、選擇不被規則玩弄的購物方式。

影片中也揭露了消費對地球衝擊的相關數據：
時裝業每分鐘生產 190,000 件服裝；年產 1,000 億件服飾。
全球每天丟掉約 1,300 萬支手機；每小時生產約 68,733 部手機。
每秒產出約 12 噸塑膠；可回收塑膠僅約 10% 真正回收。

關鍵字：

消費陷阱, 商品設計, 永續口號, 綠色陷阱, 消費者

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