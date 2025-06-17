髮量少好顯老？營養師教你「改善掉髮」增加髮密度

▲蛋白質是構成髮絲的重要基底。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌壓力大，開始落髮年紀下修中，如果年紀輕輕就有落髮危機，真的是讓人不知如何是好，營養師高敏敏建議落髮族群可以靠飲食自救，吃對東西就可以改善掉落狀況，讓你洗頭時髮絲不再一把一把掉。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#優質蛋白質

髮絲最重要的基底，可以維持毛囊的活力、增加髮絲彈性，也有助於修復受損頭皮，建議攝取魚類、肉類、蛋、豆類。

#鐵質

營養師高敏敏提醒，如果鐵不足，毛囊會進入休止期，導致落髮增加，而鐵質可以讓紅血球運輸氧氣到毛囊、避免貧血而落髮，建議補充牡蠣、豬肝、紅莧菜。

#維他命Ｃ

維他命C擁有優秀的抗氧化效果，可以幫助保護毛囊、對抗壓力、形成髮內膠原蛋白，建議補充芭樂、莓果、柳橙、蘋果。

#維他命Ｂ群

維他命B群可以促進蛋白質合成、頭髮生長和修復，建議多攝取綠色蔬菜、全穀飯、燕麥胚芽、瘦肉、奶、

#必須脂肪酸

必須脂肪酸可以幫助頭髮主成分角質形成、促進健康頭皮、增強毛囊活力，建議補充堅果、油、酪梨、鮭魚。

#鋅

營養師提醒，若是體內鋅濃度下降易造成落髮，建議補充牡蠣、蛤蜊、海鮮、肉。

營養師高敏敏也分享，除了營養素不足容易造成落髮，像是睡眠不足、節食、愛吃生蛋、過度染燙頭髮、壓力過大也都會讓掉髮變嚴重，除了及早改善以上狀況外，如果有嚴重的落髮症狀，建議尋求專業醫師幫助才是上策。