夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例

▲夏日必備時髦又好走的涼鞋（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

夏天來勢洶洶，氣溫飆破三十度，唯一能拯救你（和你腳底板）的，就是一雙時髦又好走的「涼鞋」！無論是要漫步在海邊、穿梭都市街頭，還是只是想在辦公室低調炫耀腳背線條，今年夏天必備涼鞋通通整理好啦，想跟女神韓韶禧、王淨穿同款，或是喜歡Y2K、極簡奶油風等，搭配一秒拉長腿的厚底設計，每一雙都好想要。

夏日必備涼鞋：FILA PEITO SD v2機能涼鞋

韓劇女神韓韶禧即將展開全球粉絲巡迴見面會，很會穿的她也曬出夏日必備的涼鞋風格，這次換上2025最流行的粉紅泡泡糖色（Rose Bubblegum）無袖上衣，搭配摩卡慕斯（Mocha Mousse）短褲，於海灘上自在走跳，盡顯俏皮活潑；亦慵懶地坐在海灘上，詮釋女神的夏日風情。

▲韓韶禧穿FILA全新的PEITO SD v2機能涼鞋。（圖／品牌提供）

韓韶禧腳上穿著FILA全新的PEITO SD v2機能涼鞋，搭載可調式束帶、包覆鞋頭與泡棉中底，機能舒適再升級。無論是單穿，或是搭配襪子、襪套，都能隨心展現柔美或中性氛圍，完美呼應最IN的韓系穿搭。今夏不管海灘還是戶外活動，就跟著女神這樣穿吧！

▲FILA PEITO SD v2機能涼鞋／2,680元。（圖／品牌提供）

夏日必備涼鞋：FILA PEITO SD涼鞋

打造優雅IT GIRL Look，這雙韓韶禧同款FILA PEITO SD涼鞋必收！在韓妞間掀起熱潮，採用斜邊交叉可調節束帶設計，搭配側邊鞋扣、圓滑鞋頭與鋸齒大底，完美融合運動感與優雅氣息，成為今夏最流行的穿搭公式。

▲韓韶禧同款FILA PEITO SD涼鞋。（圖／品牌提供）

搭配芭蕾風綁帶蝴蝶結中筒襪，展現Balletcore風的甜美感；配上褲裝，散發自信Girl Crush氛圍；搭配洋裝或長裙則優雅滿分，就像女神韓韶禧完美詮釋的IT GIRL，每個女孩都能輕鬆駕馭潮流。

▲FILA PEITO SD涼鞋／2,480元。

夏日必備涼鞋：PUMA Hypnotic Sandals 果凍涼鞋

面對夏天忽晴忽雨、悶熱難耐的天氣，擁有一雙好穿脫、透氣又時髦的涼鞋成為日常穿搭的關鍵！PUMA這次推出Hypnotic Sandals果凍涼鞋，日系甜美代表GINGLE王淨親自上腳示範，詮釋專屬夏日氛圍的清透氣泡感穿搭，無論豔陽或驟雨，只要一雙涼鞋就能自在應對、態度登場。

▲GINGLE王淨上腳示範Hypnotic Sandals果凍涼鞋。（圖／品牌提供）

這款涼鞋擁有果凍般的Q彈舒適腳感，選用SOFTRIDE舒適柔軟中底，以輕量材質搭配貼合足型的包覆設計，在悶熱夏季也能穿得自在又清爽。四款飽和的療癒系配色，從溫柔系女孩心動的焦糖奶棕、極簡控必收的質感全黑，到城市感代表濃厚抹茶與經典百搭黑白配色，無論是城市日常、海邊踏浪或週末出遊，完美融入各種穿搭，在炎炎夏日也能清爽有型，出色型走。

▲PUMA Hypnotic Sandals果凍涼鞋／2,480元。（圖／品牌提供）

夏日必備涼鞋：Dr. Martens Mattison 3S涼拖鞋

涼感穿搭不只換季更要換「色」！Dr. Martens推出解放雙腳首選的Mattison 3S三帶式涼拖鞋，以麂皮鞋面搭載輕盈的PVC鞋底，結合浮誇槽紋、鋸齒邊緣與鞋釘等細節，勾勒濃厚的Y2K懷舊韻味。保有馬汀黃色縫線，為柔和配色注入叛逆靈魂，無論穿著飄逸洋裝或個性丹寧，粉色馬汀都能完美駕馭，輕鬆演繹女孩們的多元魅力。

▲Dr. Martens Mattison 3S Powder Pink涼拖鞋／6,480元。（圖／品牌提供）

夏日必備涼鞋：ECCO GRUUV SOL涼鞋

ECCO全新登場的GRUUV SOL樂步休閒涼鞋、專為都市行走與夏日長時間步行設計升級，最大亮點在於ECCO獨創的溝槽式鞋底，讓步伐靈活順暢，無論是日常通勤或城市漫遊，都能帶來零負擔的舒適腳感。鞋面選用頂級牛皮或磨砂牛皮，展現北歐質感美學；後跟處融入反光細節設計，提升夜間辨識度與機能性，三段式魔鬼氈設計則提供穩固包覆與靈活調整，結合超輕量PHORENE™高回彈大底，從容應對城市與日常的多變節奏。

▲ECCO GRUUV SOL樂步休閒涼鞋／ 5,980元。（圖／品牌提供）

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