fb ig video ETtoday search mobile

打造氛圍感美女的7個方法　比精緻五官更關鍵的是「氣質」

>

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

▲朴圭瑛、文佳煐。（圖／取自lavieenbluu IG、m_kayoung IG，下同）

圖文／CTWANT

有些人就算素顏、穿著簡單，也總是讓人忍不住多看一眼？這就是所謂的「美女氛圍感」，不是單靠五官，而是從髮絲到體態、從香氣到膚質，流露出的精緻與自律。想要打造讓人好感滿分的氛圍，其實不難，從幾個簡單的日常細節做起，就能悄悄提升質感，讓人留下深刻印象！

美女氛圍感提升方法：腦袋有料的氣質美

真正有魅力的美女，不只外表吸睛，還會散發出一種從容又有深度的氣場。而這樣的氛圍，往往來自不斷學習與自我提升的習慣。閱讀、看紀錄片、聽知識型Podcast、學新技能，這些看似簡單的小習慣，卻能悄悄累積你的談吐與見識，讓你在聊天時更有內容，也更容易和不同圈層的人建立連結。愛學習的女生，不但腦袋有料，也會自然散發出讓人想多了解的知性魅力，這樣的氛圍感，是外貌無法複製的高級美。

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

美女氛圍感提升方法：柔順有光澤的秀髮

乾燥毛躁的頭髮就像穿了一件皺巴巴的衣服，再漂亮的臉也容易被大打折扣。不論髮型長短，那些讓人印象深刻的美女，幾乎都有一頭亮澤柔順的好髮質。想養出讓人羨慕的秀髮，其實不難。日常清潔外，也別忘了定期使用護髮素、精華油，並好好呵護頭皮，從根本改善髮絲健康，才能真正告別稻草頭。

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

美女氛圍感提升方法：乾淨細緻的肌膚狀態

無論你是哪種膚色，想讓人留下好印象，關鍵在於「皮膚質感」。肌膚作為全身最大的器官，自然是他人第一眼注意到的重點之一。乾淨、細滑、有光澤的膚況比膚色更重要。平日別忽略防曬與保濕，除了臉部保養，手腳、肩膀等容易露出的部位也要一併照顧。夏天時使用帶有香氣的身體乳，不只能滋潤，還能讓整體氛圍更升級。

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

美女氛圍感提升方法：站得直、走得穩的儀態

好身材不只是瘦，端正健康的體態更能展現自然的自信與魅力。駝背、低頭、歪斜走路等姿勢，都會悄悄拉低你的氣質。想讓整個人看起來更有精神，日常就該養成抬頭挺胸、注意坐姿的好習慣；平時運動時也能加強背肌與核心的訓練，不但讓體態更穩、也會讓氣場大大升級。

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

美女氛圍感提升方法：讓人想靠近的香氣

氣味是最容易留下記憶的細節之一，有質感的香氣絕對是氛圍美女的秘密武器。不一定要用濃烈香水才能有味道，像是帶香味的洗髮精、身體乳、甚至衣物柔軟精，都能營造出低調自然的「體香感」。夏天建議選擇清新路線的香調，例如柑橘、木質或海洋系，聞起來清爽又舒服，讓人不自覺想多靠近一點。

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

美女氛圍感提升方法：穩定的情緒與溫柔的語氣

真正有氛圍感的美女，不只是外表吸引人，內在也會讓人舒服。保持溫柔語調、放慢說話速度、不輕易發怒，是能讓人想親近、想靠近的關鍵。

比精緻五官更關鍵的是「氣質」！打造氛圍感美女的7個方法，外貌無法複製的高級美

美女氛圍感提升方法：自然乾淨的手指與指甲

手是第二張臉，乾淨整齊的指甲會讓你看起來特別有修養。不一定要誇張的美甲造型，簡單的指緣保養、自然色系的光療或是透明指甲油就能呈現乾淨又高級的感覺。

延伸閱讀
被爆包養不只1人！她不滿產子「只拿到200萬」　王文洋2聲明澄清
妹子跟男友同居平分房租　他突蹦「這句話」網友狂勸分
原始連結

關鍵字：

周刊王, 氣質, 保養, 氛圍感

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【怒拍閘門】旅客疑找不到刷卡處遭站務員咆哮！台鐵致歉

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

高圓圓盛夏出遊造型美翻　絲巾裝配水桶包輕鬆不失優雅

高圓圓盛夏出遊造型美翻　絲巾裝配水桶包輕鬆不失優雅

從5種花中選一束！測試你在職場給人什麼印象

從5種花中選一束！測試你在職場給人什麼印象

小賈斯汀破產照戴百萬AP金錶　辣模老婆近300億賣美妝品牌

小賈斯汀破產照戴百萬AP金錶　辣模老婆近300億賣美妝品牌

網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累 吃電怪獸冷氣、電冰箱聰明3用法　達人：最多月省好幾百 星巴克6／23限定1日「大杯以上買一送一」　15款特定飲品點到多賺一杯 動盪情勢珍稀珠寶與名錶成避險標的物　拍賣會屢創全數成交佳績 LG窄版「敲敲看」冰箱登台　寬度僅 60 公分小宅也能用 小S二女兒Lily秀百搭歐米茄　高顏值被讚爆 衣服放久泛黃不要丟！「4個方法」教你讓衣物重回潔白

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面