9成人都不會挑香水！4步驟體驗完整前中後調　搭配咖啡可增加精準度

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供、達志示意圖

香水代表一個人的性格、風格，就像是穿搭一樣，跟著不同的穿搭風格，可以換上不同的香氛單品，但很多人其實不會挑香水，只知道噴在身上聞一聞就下手買了，其實建議可以透過不同的方式，來選擇出真正喜歡的味道。

1.先在試香紙上面聞

一般香水都會建議使用試香紙先聞聞看是否喜歡這種調性的香水，尤其是剛噴在試香紙上面的單品，通常只會聞到香水的前調，可以先試試看這前調是不是自己喜歡的味道。

2.接著噴上手腕試香

挑到不錯的前調之後，可以將香水噴在自己的手腕上，因為香水在不同的溫度揮發出來的香氣，又會有所不同，因此建議可以噴在手腕上，嘗試看看自己體溫下的味道是否喜歡。

3.過半小時再入手

通常一個香氛的揮發，大約會過半小時，就會抵達後味的香氣散發，建議買香水的時候，可以先噴在手腕上，然後到附近逛一圈，大約過半小時，聞一聞後味，假如味道喜歡，就可以入手了！

4.買一杯咖啡去聞香

咖啡豆有助於清理香氣的味道，幫助聞香更清晰，所以如果想試不同香味的話，可以買一杯咖啡前往，在聞下一支香水之前，先聞一下咖啡的味道，清理一下鼻子的嗅覺，再進行聞香的動作，聞出來的香氣會更加清晰。

【推薦單品】

＃Maison Francis Kurkdjian 晨曦印象淡香精，70ml、售價9500元

從2009年上市的Maison Francis Kurkdjian推出過多款經典熱賣的標誌性香氣，包括：540水晶之燄、永恆之水、愛戀玫瑰等等，每一支都截然不同的香氛結構，展現出香水多元有趣的面向，而調香師Francis Kurkdjian對香水的熱愛不僅限於此，他甚至還會為身邊好友製作香氣作為贈禮。

這次就將過去幾款廣受好評的限量香再次復刻，以極限量的數量讓香迷有機會體驗到別具心裁的匠心藝術，其中，以芳香柑橘調設計而成的晨曦印象，非常適合台灣使用，檸檬前調交織紫羅蘭與橙花，帶出清新淡雅的氛圍，宛如一道微光透過落地窗簾緩緩灑落，極致優雅。

＃Essential Parfums 磁之玫瑰淡香精，100ml、售價3800元

撇除掉中間商業交易的層層手續，聚焦在調香師本身想要傳達的創作理念，以不計成本的使用香精原料，讓調香師得以發揮藝術天份，打造出心中最完美的香氣，Essential Parfums在2018年應運而生，創辦人Géraldine Archambault運用其在香水業界30年的人脈與資歷，直接與調香師合作，賦予他們自由的創作空間，設計出一支支回歸香氣「本質」的質感好香。

其中，調香師Sophie Labbé創作的磁之玫瑰，運用土耳其玫瑰精油和原精編織出粉紅色夢幻綺想，鮮明浪漫的玫瑰香氣散發淡淡的荔枝甜味，彷彿被玫瑰花瓣簇擁環抱的輕柔溫潤。