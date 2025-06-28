6款輕奢通勤包推薦！能裝筆電還裝下時髦　通通2萬內收

▲通勤包是上班族的好搭檔。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

現代都會女子，除了KPI要漂亮，包包也要能扛。通勤包除了要能裝下筆電、文件、還有要裝下氣場與態度，勢必要請A4尺寸中大包出列。像是穩重派的皮革、或不怕雨天的帆布，都是辦公室生存戰的好搭檔，顏色以黑、白、米、駝、焦糖這些經典百搭色，絕對是「穿什麼都搭」的安全牌！

輕奢通勤包推薦：MICHAEL KORS ASHTON Bag

上班想時髦、出門還想不費力？一咖能幹又有型的MICHAEL KORS Ashton Bag必須要有！遠看是簡約，近看全是小巧思，包身更還原波士頓包款的實用百搭設計，其立體廓形便於收納，更適合通勤族，而可拆式長肩帶採取的獨特雙皮帶扣環設計，讓肩背時看起來更加時髦有型，難怪連楊紫也愛。

▲MICHAEL KORS ASHTON淺沙色肩背提包／16,300元。（圖／品牌提供）



輕奢通勤包推薦：Gianni Chiarini Clio帆布手提包

包身以米色的鹽胡椒紋帆布結合皮革細節，展現自然質樸與都會洗鍊的對比美感。翻蓋設計加上金屬壓釦，增添一抹復古氣息，而可調式肩背帶與上方提把則賦予多元攜帶方式，無論手提或斜背皆得體有型。

▲Gianni Chiarini Clio帆布手提包 ／15,800元。（圖／品牌提供）

輕奢通勤包推薦：Gianni Chiarini Fiamma大型手提包

全新的Fiamma專為喜愛休閒實用風格的女性而打造。霧面荔枝紋皮革搭配同色系雙皮革提把與磁吸式開闔，實用的拉鍊內袋、俏皮的包口綁帶，與可拆卸毛邊織布長肩帶設計，展現精緻細節。充裕的容量和便利的收納方式，廣獲通勤族好評。

▲Gianni Chiarini Fiamma大型手提包／16,800元。（圖／品牌提供）



輕奢通勤包推薦：LONGCHAMP LE ROSEAU系列 帆布肩背袋

今年夏天不能錯過這顆LONGCHAMP Le Roseau系列帆布肩背袋，時髦到像是從巴黎地鐵走出來！招牌的竹節狀釦飾，低調卻畫龍點睛，亞麻色帆布材質，乾淨不做作、將氣質拉滿，肩背、手提兩用設計加上超大量，A4文件、筆電、水壺、化妝包通通一包搞定。

▲LONGCHAMP LE ROSEAU系列 帆布肩背袋／19,000元。（圖／品牌提供）



輕奢通勤包推薦：agnès b.羊皮抽繩肩背包

帶有法式氛圍的輕盈柔軟羊皮包包。 設計上採用了類似手提風格的單把手，並且在包口處設有抽繩點綴，創造出一種意想不到的充滿原創性的形狀。採用奢華羊皮材質，手感極佳且整體更加輕盈。通過收緊繩索，可以調整包包的形狀和開口的外觀，無論是上班通勤還是休閒風格，都能輕鬆搭配！

▲agnès b.羊皮抽繩肩背包／13,980元。（圖／品牌提供）



輕奢通勤包推薦：agnès b.洞洞皮革托特包

這顆基本款皮革包，搭配agnès b.原創獨特的打孔設計，展現出與眾不同的印象。設計上結合了功能性與美感，邊緣皮革加強處理，還附帶的棉布袋可以幫助不想顯示包內物品的人使用。

▲agnès b.洞洞皮革托特包／23,980元。（圖／品牌提供）



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