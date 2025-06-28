fb ig video ETtoday search mobile

6款輕奢通勤包推薦！能裝筆電還裝下時髦　通通2萬內收

>

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲通勤包是上班族的好搭檔。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

現代都會女子，除了KPI要漂亮，包包也要能扛。通勤包除了要能裝下筆電、文件、還有要裝下氣場與態度，勢必要請A4尺寸中大包出列。像是穩重派的皮革、或不怕雨天的帆布，都是辦公室生存戰的好搭檔，顏色以黑、白、米、駝、焦糖這些經典百搭色，絕對是「穿什麼都搭」的安全牌！

輕奢通勤包推薦：MICHAEL KORS ASHTON Bag

上班想時髦、出門還想不費力？一咖能幹又有型的MICHAEL KORS Ashton Bag必須要有！遠看是簡約，近看全是小巧思，包身更還原波士頓包款的實用百搭設計，其立體廓形便於收納，更適合通勤族，而可拆式長肩帶採取的獨特雙皮帶扣環設計，讓肩背時看起來更加時髦有型，難怪連楊紫也愛。

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲MICHAEL KORS ASHTON淺沙色肩背提包／16,300元。（圖／品牌提供）

輕奢通勤包推薦：Gianni Chiarini Clio帆布手提包

包身以米色的鹽胡椒紋帆布結合皮革細節，展現自然質樸與都會洗鍊的對比美感。翻蓋設計加上金屬壓釦，增添一抹復古氣息，而可調式肩背帶與上方提把則賦予多元攜帶方式，無論手提或斜背皆得體有型。

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲Gianni Chiarini Clio帆布手提包 ／15,800元。（圖／品牌提供）

輕奢通勤包推薦：Gianni Chiarini Fiamma大型手提包

全新的Fiamma專為喜愛休閒實用風格的女性而打造。霧面荔枝紋皮革搭配同色系雙皮革提把與磁吸式開闔，實用的拉鍊內袋、俏皮的包口綁帶，與可拆卸毛邊織布長肩帶設計，展現精緻細節。充裕的容量和便利的收納方式，廣獲通勤族好評。 

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲Gianni Chiarini Fiamma大型手提包／16,800元。（圖／品牌提供）

輕奢通勤包推薦：LONGCHAMP LE ROSEAU系列 帆布肩背袋

今年夏天不能錯過這顆LONGCHAMP Le Roseau系列帆布肩背袋，時髦到像是從巴黎地鐵走出來！招牌的竹節狀釦飾，低調卻畫龍點睛，亞麻色帆布材質，乾淨不做作、將氣質拉滿，肩背、手提兩用設計加上超大量，A4文件、筆電、水壺、化妝包通通一包搞定。

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲LONGCHAMP LE ROSEAU系列 帆布肩背袋／19,000元。（圖／品牌提供）

輕奢通勤包推薦：agnès b.羊皮抽繩肩背包

帶有法式氛圍的輕盈柔軟羊皮包包。 設計上採用了類似手提風格的單把手，並且在包口處設有抽繩點綴，創造出一種意想不到的充滿原創性的形狀。採用奢華羊皮材質，手感極佳且整體更加輕盈。通過收緊繩索，可以調整包包的形狀和開口的外觀，無論是上班通勤還是休閒風格，都能輕鬆搭配！

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲agnès b.羊皮抽繩肩背包／13,980元。（圖／品牌提供）

輕奢通勤包推薦：agnès b.洞洞皮革托特包

這顆基本款皮革包，搭配agnès b.原創獨特的打孔設計，展現出與眾不同的印象。設計上結合了功能性與美感，邊緣皮革加強處理，還附帶的棉布袋可以幫助不想顯示包內物品的人使用。

通通1-2萬內收！6款輕奢通勤包推薦　不只能裝筆電、還裝下時髦

▲agnès b.洞洞皮革托特包／23,980元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
建商連環倒2／「掏500萬現金交屋」限貸令打趴創業者？行員：每月只能貸2件
婆婆臨終交代「拜祖先牌位」有玄機　自爆藏20年不倫戀：兒子生父是小叔
原始連結

關鍵字：

周刊王, 通勤族, 輕奢, 大包, 包包

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

金大明「真的很喜歡台灣」　鄭敬淏心動：我也想去

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」

酥皮濃湯竟不是第一！營養師曝「湯品熱量排行榜」

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準

你是哪種隱藏人格？韓國心理測驗超準

史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶

史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶

實體百貨開始「不賣東西」了　卻讓你更想再去一趟 奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢 昆凌新髮型曝光嫩回20歲少女顏！「雙麻花辮」3個細節小臉又超美 夏季水保養正夯！La Mer推出油切精華水　讓肌膚油水平衡 新莊女生快筆記　宏匯廣場改裝20間新品牌進駐 夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例 超乎想像！盤點早睡的「5個好處」　控制體重超有感

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面