LG窄版「敲敲看」冰箱登台　寬度僅 60 公分小宅也能用

▲LG敲敲看窄版冰箱，寬度僅60公分。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

面對現代家庭空間越來越侷限，LG 電子近期在台推出全新窄版設計的 InstaView 敲敲看變頻雙門冰箱，其設計寬度僅 60 公分，主打小坪數住宅也能享有品牌經典敲敲看冰箱，只要輕敲2下冰箱門，即會開啟內部照明，讓使用者不開門就能看見冰箱內置物品，為空間有限的消費者提供更多新選擇，售價38,900元。

LG InstaView 系列冰箱以「敲敲門就能看見冰箱內部」的特色設計聞名，此次新推出的雙門窄版款，具備 332 公升容量與雲朵白配色，延續現代簡約風格。透過輕敲兩下冰箱門，即可查看內部食材狀況，有效減少冷流流失與電力消耗。





新機型也延伸搭載多項實用功能，包括「FRESH Converter隨選保鮮室」可根據不同食材類型，自行調整至肉品、魚類或蔬菜所需的保鮮溫度，簡化操作同時延長新鮮時間。為應對日常使用上的便利性，新品內建自動製冰器，僅需注水即可產出冰塊，無需額外接水管或手動製冰。

產品也內建「整理模式」，針對冰箱長時間開門整理時的使用情境，啟動後可暫時關閉警示聲與製冷功能 15 分鐘，避免清潔冰箱的過程中，不斷響起提示音。

除了窄版雙門機種，LG 也同步推出兩款大容量機型，包括 782 公升的敲敲看門中門冰球四門冰箱，與 619 公升的智慧變頻四門冰箱，782L 機型內建五種模式的變溫保鮮抽屜，可依熟食、冷飲、肉類等食材調整溫度，並透過 ThinQ APP 切換機身燈光，增添視覺氛圍感，售價119,000元。

業者表示，目前全系列新品即起至 8／17 推出購機優惠，購買 LG 冰箱可享最高 3,000 元電子享券或原廠濾心。

▲eufy E20三合一掃地機器人在台開賣。（圖／品牌提供）

為了因應現代小坪數住宅對空間利用與家電整合的高度需求，智慧家電品牌eufy推出結合掃地機器人、手持吸塵器與直立吸塵器三合一功能的「E20百變奇機」，主打一機多用、空間節省特色，此款機型特別針對小宅環境打造，透過模組化設計與強效吸力，提供更靈活的清潔解決方案。

E20掃地機器人最大特色在於其三合一結構設計。機體可依需求轉換為掃地機器人、直立吸塵器或手持吸塵器，並共用一座基站，大幅減少家中收納負擔。這樣的設計對於空間有限、又希望家電功能齊全的用戶而言，是目前市場上少見的整合型產品。

E20配備30,000pa吸力、五重過濾系統與自動集塵功能，號稱可攔截細小至0.3微米的灰塵顆粒，並減少過敏原的擴散。使用者可依環境需求調整吸力檔位，其中靜音模式運作音量僅53分貝，怕吵的小孩在家也沒問題，機身還搭載Pro-Detangle防纏毛刷設計，特別適合家有毛孩的家庭使用。

E20掃地機器人現已正式開賣，購買即享12個月保固，今年底前完成官網登錄，保固期還可再延長12個月。eufy表示售後也提供「電話到府收送維修」服務，讓消費者能更輕鬆解決問題。