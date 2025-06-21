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網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累

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▲▼網路公認「最懶星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲懶惰星座自然有一套處事標準。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

你也是懶惰一族嗎？「懶惰」並不一定代表沒有能力，而是他們在某些情境中會選擇「省力」、「效率」或「先拖再說」的生活哲學。以下是網路公認最懶星座Top 5，看看你也上榜了嗎？

#第1名 金牛座

金牛座天生偏愛安逸舒適，不喜歡改變生活節奏。他們在熟悉的環境中會變得極度「定性」，一旦坐下就很難再起身，能不出門就不出門，能外送就不煮飯。即使內心知道該運動、該打掃，還是會拖到最後一刻才動手。

▲▼網路公認「最懶星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第2名 雙魚座

雙魚不是真的什麼都不想做，而是容易陷入幻想，把事情想得很美卻提不起力氣去實踐。情緒懶是他們的特色，有時候會因為一點點煩悶或壓力，就整天窩在床上耍廢。他們很會找理由說服自己「明天再做也沒關係」。

#第3名 射手座

射手懶得配合別人的節奏、他們討厭繁瑣瑣事，不喜歡被管束，總是想用最快速的方法完成事情，或是直接放著不管。例如打掃永遠是亂中有序、交報告前一天才趕、訊息不回也覺得沒什麼大不了。

▲▼網路公認「最懶星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#第4名 巨蟹座

巨蟹表面很顧家，其實就是喜歡宅在家。他們對熟人會積極關心，但對不熟的人懶得寒暄，甚至連社交都會覺得累。懶得應酬、懶得出門、懶得解釋心情，常常窩在自己的小天地耍廢。

#第5名 天秤座

天秤的懶是一種「選擇性拖延症」，每次要做決定前都會花很多時間分析、猶豫。這種猶豫導致他們常常乾脆擺爛，反正沒選也不會錯。他們還會把自己搞得很忙碌，但很多時候是在優雅地偷懶。

關鍵字：

星座, 懶惰, 排行榜, 揭密, 生活

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