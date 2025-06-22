美周記／夏季新品報到　最新保養話題、香氛沐浴一次看

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

夏季美妝保養紛紛出籠，《ET FASHION》盤點本周美妝新品一次看，最新消息通通在裡面！

▲蒂芬妮亞 零負擔瞬間酷涼防曬噴霧、零負擔瞬間隱形防曬噴霧 SPF50+ PA++++，100ml，各229元。

夏季氣溫高溫悶熱，外出補防曬，使用噴霧絕對是首選。蒂芬妮亞防曬噴霧擁有創新的360⁰光圈噴頭設計，可使防曬噴灑地更加均勻，全面防護UVA、UVB，保護肌膚杜絕日曬傷害；配方添加苜藍茵及南非復活草，分別達到抗老化以及保濕修護功效，不僅舒緩日曬帶來的泛紅問題，更可強化屏障；另外還有提供舒適涼感效果的薄荷腦成份，驅散悶熱黏膩。

▲巴黎萊雅 多效防護控油美肌乳 SPF50+PA+++，30ml，690元。

1瓶就能做到全天防曬黑、曬老、曬傷及斑點，外出一整天也不怕因出油脫妝而曬黑，加入超強礦物吸油因子，即便是中東油田肌也能明顯感受上臉後控油力，不出油、隱形毛孔還能整天不斑駁，就像替肌膚上層舒適防護罩。

▲歐舒丹 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

每個壓力緊繃的日子，用歐舒丹杏仁沐浴油來放鬆吧！天然杏花香氣洋溢淡雅氣息，獨特油轉乳質地，輕盈油質遇水瞬間乳化，不僅能在悶濕夏日溫和洗淨肌膚、清潔肌膚表面的負擔，全天候鎖住水潤，柔潤保濕度+25%，更在放鬆淋浴時帶走一整天的疲憊和壓力，舒緩身心並重新恢復活力。

▲D'ORSAY L.B.淡香精，50ml，4,800元。

D'ORSAY將香氣比擬為一封封情書，每一款香氛作品皆以⼀⼩段話語，搭配兩個字母縮寫命名，像是一封私密情書的署名，隱晦、曖昧並保有想像空間，留給能夠讀懂和解密的人細細玩味。

其中L.B.淡香精的代表話語是：À cœur perdu. 愛到底，以橙花作為香氣核心，柑橘及鳶尾比擬兩人相視而笑的青澀場景，隨後引出降龍涎香醚、喀什米爾木，感受深埋的慾望和性感，彷彿此刻即永恆，彼此都將全心全意地投入其中。