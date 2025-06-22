fb ig video ETtoday search mobile

美周記／夏季新品報到　最新保養話題、香氛沐浴一次看

>

記者曾怡嘉／綜合報導　圖／品牌提供

夏季美妝保養紛紛出籠，《ET FASHION》盤點本周美妝新品一次看，最新消息通通在裡面！

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲蒂芬妮亞 零負擔瞬間酷涼防曬噴霧、零負擔瞬間隱形防曬噴霧 SPF50+ PA++++，100ml，各229元。

夏季氣溫高溫悶熱，外出補防曬，使用噴霧絕對是首選。蒂芬妮亞防曬噴霧擁有創新的360⁰光圈噴頭設計，可使防曬噴灑地更加均勻，全面防護UVA、UVB，保護肌膚杜絕日曬傷害；配方添加苜藍茵及南非復活草，分別達到抗老化以及保濕修護功效，不僅舒緩日曬帶來的泛紅問題，更可強化屏障；另外還有提供舒適涼感效果的薄荷腦成份，驅散悶熱黏膩。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲巴黎萊雅 多效防護控油美肌乳 SPF50+PA+++，30ml，690元。

1瓶就能做到全天防曬黑、曬老、曬傷及斑點，外出一整天也不怕因出油脫妝而曬黑，加入超強礦物吸油因子，即便是中東油田肌也能明顯感受上臉後控油力，不出油、隱形毛孔還能整天不斑駁，就像替肌膚上層舒適防護罩。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

▲歐舒丹 杏仁沐浴油，250ml，1,080元。

每個壓力緊繃的日子，用歐舒丹杏仁沐浴油來放鬆吧！天然杏花香氣洋溢淡雅氣息，獨特油轉乳質地，輕盈油質遇水瞬間乳化，不僅能在悶濕夏日溫和洗淨肌膚、清潔肌膚表面的負擔，全天候鎖住水潤，柔潤保濕度+25%，更在放鬆淋浴時帶走一整天的疲憊和壓力，舒緩身心並重新恢復活力。

▲▼L.B.淡香精。（圖／品牌提供）

▲D'ORSAY L.B.淡香精，50ml，4,800元。

D'ORSAY將香氣比擬為一封封情書，每一款香氛作品皆以⼀⼩段話語，搭配兩個字母縮寫命名，像是一封私密情書的署名，隱晦、曖昧並保有想像空間，留給能夠讀懂和解密的人細細玩味。

▲▼美周記。（圖／品牌提供）

其中L.B.淡香精的代表話語是：À cœur perdu. 愛到底，以橙花作為香氣核心，柑橘及鳶尾比擬兩人相視而笑的青澀場景，隨後引出降龍涎香醚、喀什米爾木，感受深埋的慾望和性感，彷彿此刻即永恆，彼此都將全心全意地投入其中。

關鍵字：

美妝, 夏季, 防曬, 保養, 新品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【Baby Shark的魔力】2歲娃賴床叫不醒！聽這首秒爬起跟著跳XD

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

小賈斯汀破產照戴百萬AP金錶　辣模老婆近300億賣美妝品牌

小賈斯汀破產照戴百萬AP金錶　辣模老婆近300億賣美妝品牌

從5種花中選一束！測試你在職場給人什麼印象

從5種花中選一束！測試你在職場給人什麼印象

高圓圓盛夏出遊造型美翻　絲巾裝配水桶包輕鬆不失優雅

高圓圓盛夏出遊造型美翻　絲巾裝配水桶包輕鬆不失優雅

小S二女兒Lily秀百搭歐米茄　高顏值被讚爆 網路公認「最懶星座Top 5」　射手懶得配合別人、巨蟹連社交都累 手搖控收藏！全台6間古早味飲品推薦　紅茶阿嬤、木瓜牛乳大王必喝 GD推親民版雛菊項鍊　獻開箱處女秀自豪「很美吧」 2025「涼感好物」推薦！無印良品身體噴霧大受好評、降溫乾洗髮必收 衣服放久泛黃不要丟！「4個方法」教你讓衣物重回潔白 充電總是充很久？開啟一模式現省44分鐘直達滿格

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面