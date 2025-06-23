布萊德彼特女友穿香奈兒透視裙火辣現身！「紅毯高衣Q」甜牽男神放閃

記者鮑璿安／綜合報導

好萊塢男星布萊德彼特 （Brad Pitt）主演電影《F1 》即將在6月25日上映，而他開始積極露面宣傳，最近還帶著女友伊恩斯德拉蒙（Ines de Ramon）一同現身首映典禮，兩人牽手模樣甜蜜放閃無極限，而布萊德彼特與女友也展現了紅毯上的超高衣Q，散發滿滿的高級感。





▲布萊德彼特 （Brad Pitt）帶著女友伊恩斯德拉蒙（Ines de Ramon）一同現身首映典禮 。（圖／路透）

今年61歲的男神布萊德彼特依舊魅力過人，他一向以簡潔俐落的紳士風格著稱，此次紅毯與造型師George Cortina合作，他選穿一套Anderson & Sheppard經典的雙排扣海軍藍西裝，搭配米白襯衫與摺領細節，胸前還巧妙點綴一條淡粉色口袋巾，為整體造型增添溫柔紳士感。





▲伊恩斯德拉蒙身穿一襲CHANEL 2023春夏高訂系列的淺藍色雪紡禮服 。（圖／路透）

伊恩斯德拉蒙（Ines de Ramon）與布萊德彼特相差26歲，是一名珠寶設計師，她風格展現一貫的性感時尚氣場，這次選穿一襲CHANEL 2023春夏高訂系列的淺藍色雪紡禮服，胸前以深V剪裁大膽露出鎖骨線條，腰部挖空設計更巧妙勾勒身形曲線，展現十足自信與優雅。裙擺輕盈垂墜、隨步伐擺動如流水般靈動，手中則提著白色菱格紋小包，搭配金色鍊帶呼應配飾細節，展現整體造型的完整度。