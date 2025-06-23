米蘭男裝周／金宇彬、朴珍榮西裝比帥！Brunello Cucinelli與RL紫標新登場

記者鮑璿安／綜合報導

2026春夏米蘭男裝周看點不斷，Ralph Lauren今年轉移陣地來到米蘭發表新季，帶來眾多紳士喜愛的 Purple Label全新系列，透過精緻材質與剪裁美學展現不同面向的當代男士風格；而Brunello Cucinelli聚焦義式靜奢格調，展開一場新穎時尚對話。星光陣容方面亦不可忽視，韓星金宇彬、朴珍榮飛往米蘭會場，不約而同換上西裝造型，成為話題焦點。





▲韓星朴珍榮出席系列發表活動時以一襲合身西裝搭配印花襯衫亮相。（圖／品牌提供）





▲Brunello Cucinelli 2026 春夏系列延續品牌一貫的優雅基調，主題「光影型格」。（圖／品牌提供）



Brunello Cucinelli 2026 春夏系列延續品牌一貫的優雅基調，主題「光影型格」透過流動廓形與柔和線條構建現代紳士的從容風貌。韓星朴珍榮出席系列發表活動時以一襲合身西裝搭配印花襯衫亮相，完美詮釋品牌內斂優雅哲學。這一季整體設計以低飽和色調為核心，橙色、皇家藍與珊瑚紅巧妙點綴其間，呈現視覺層次感。面料方面選用上乘羊毛、亞麻與桑蠶絲，輕盈透氣並展現細膩質感，系列中的針織衫採用無結構衣領設計，結合特殊圖樣與訂製色系，巧妙融合復古與現代氣質；皮革單品則以淺色系與絲滑觸感演繹優雅奢華。





▲金宇彬。（圖／品牌提供）





▲本季大量運用天然面料如絲麻混紡、亞麻與純棉，並輔以藍白條紋針織與金屬光澤細節，呈現濃厚的海洋與航海意象。（圖／品牌提供）

Ralph Lauren Purple Label 則以「Voyager」為題，開啟一段探索自然與工藝之美的風格旅程，本季大量運用天然面料如絲麻混紡、亞麻與純棉，並輔以藍白條紋針織與金屬光澤細節，呈現濃厚的海洋與航海意象。正裝方面，推出融合裝飾藝術風格的真絲格紋西裝與絹絲燕尾服，黑白中性色系映襯夜晚的沉穩氛圍。日間則主打寬鬆剪裁的運動外套與休閒針織單品，提供舒適實穿的選擇。值得一提的是配件再度與美國阿帕契銀飾工匠 Neil Zarama 合作，推出飾有綠松石與銀製珠寶的皮帶與飾品，凸顯手工工藝細節，展現品牌對匠心精神的長期致敬。