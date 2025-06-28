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「小貓風」延燒到指尖！韓妞瘋做Hello Kitty美甲　4大人氣款式一次看

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Hello Kitty正式回歸Z世代指尖美學！從立體公仔、手繪插畫到豹紋混搭，各種Kitty造型美甲在韓妞指尖上各自發光，一起來看看韓網最夯的4大Kitty美甲靈感！

從韓國社群吹起的「小貓風潮」，不只攻佔妝容與穿搭，就連美甲也跟著可愛升級！這波「喵系審美」一路延伸到指尖，掀起一股Hello Kitty美甲熱，洗版整個韓網版面。融合Y2K的童趣感與奶油風的柔美氛圍，Kitty美甲正成為今夏最萌也最潮的造型關鍵。

立體造型 Kitty 美甲

以光療或穿戴甲打造立體Hello Kitty公仔造型，搭配蝴蝶結、水鑽或珍珠點綴，整體就像有隻萌貓趴在指尖上，拍照也超吸睛。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

法式 Kitty 美甲

以粉白漸層做法式底，再加上Hello Kitty圖案或水鑽點綴，是最容易駕馭的入門款。柔和色調與學院風、奶油穿搭完美呼應，推薦給喜歡甜美卻不想太誇張的指彩控。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

豹紋款 Kitty 美甲

當野性豹紋遇上可愛的Kitty，就是反差感十足的潮酷美甲代表！可以選擇奶茶色系或柔霧咖啡色為底，局部點綴豹紋圖樣，甜美中帶點壞女孩氛圍，適合想要突破日常又不失可愛感的妳。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

手繪風 Kitty 美甲

細節控一定會愛上手繪Kitty美甲！不管是Q版Kitty、搞怪款Kitty、還是和好友的互動畫面，都能透過細緻筆觸呈現滿滿的童趣與溫度，搭配透明底色、亮面甲油或牛奶白底，讓每一指都像小畫布一樣充滿故事感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 小貓風, Kitty, 美甲, 指彩

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