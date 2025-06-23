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「行頭再貴，也不代表你的價值」　20幾歲先搞懂6個理財觀念

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▲女性,思考,單身。（圖／unsplash）

▲現代人要從出社會就開始建立理財觀。（圖／unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導 

對現代人來說，要在薪水不太跟得上物價的時代存點錢，其實並不容易。每次打開帳戶，常常會有「怎麼又剩這樣」的感覺。但比起怨嘆，不如從調整日常金錢觀開始，也許距離財務穩定沒想像中遠。

把金錢拉長來看，會比較有感覺
如果每個月領三萬、只用月薪去看收入，很容易覺得「反正也沒多少」，存錢這件事就變得很沒動力。但你如果把帳面上的數字拉長一點看，像是「一年下來我其實可以存到10萬」，就會開始對自己的財務狀況比較有概念。同樣的一個月花五千塊買衣服，好像沒什麼感覺，但五年下來就是三十萬，光想就會覺得「嗯我好像不需要花這麼多」。

▲▼玉山銀行,玉山數位e卡,現金回饋,時尚,生活,虛擬。（圖／取自免費圖庫pexels）

把錢分開放，有助於不亂花
薪水全部丟在同一個帳戶裡，很容易不小心就花光了。試著把錢分成三個帳戶：一個是日常開銷用的，一個是應急用的（像是醫療、繳稅這種），最後一個是「碰不得」的儲蓄帳戶，存了就當沒這筆錢。有時候我們會因為「只是少花一點點」就動用到儲蓄，事後會有一點懊惱，這種感覺反而能提醒自己下次該節制點。

存錢不只是放著，要想辦法讓它變多
當然，定存還是存，但要是不想讓錢只是乖乖躺在那邊不動，也可以試著接觸一些風險不高的小額投資。不一定要馬上衝股票或基金，可以先從熟人、長輩請教，或是先學習怎麼看懂基本的金融產品。提早開始了解怎麼讓錢滾錢，時間拉長後的差別會蠻大的。

▲▼玉山銀行,玉山數位e卡,現金回饋,時尚,生活,虛擬。（圖／取自免費圖庫pexels）

行頭再貴都不代表你的價值
社群媒體的確容易讓人產生比較心理，看別人出國、穿名牌，難免會覺得「自己是不是太寒酸」。但如果你為了買一雙球鞋得吃兩周泡麵，那就不是犒賞自己，是在拖垮自己的生活。喜歡時尚沒問題，但更值得的是等你財務穩定後，買下真的適合你的好東西，而不是一時衝動撐出來的虛榮。

想要高薪，自己要先有那個價
增加收入是讓錢變多最實際的方法。除了本業之外，你還能怎麼提升自己？平常如果有空，多學點東西、參加活動或進修都不吃虧。當你有更多技能，除了升職加薪，跳槽時也更有底氣談條件。甚至哪天你有了副業或接案的能力，不只是賺錢，也能累積更多選擇的自由。

▲▼玉山銀行,玉山數位e卡,現金回饋,時尚,生活,虛擬。（圖／取自免費圖庫pexels）

身邊的人會默默影響你的金錢觀
和會理財的朋友多聊天，真的會潛移默化。當你發現有人存錢規律、投資有紀律，甚至花錢也有自己的步調，會不自覺開始檢視自己：我是不是也該動起來了？這些正向的影響，比你一個人苦思理財方法要有效得多。

關鍵字：

理財, 存款, 投資, 金錢觀, 收入

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