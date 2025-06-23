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從5點學習給自己「安全感」　能在愛情中活得更自在

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▲▼網路公認「最懶星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲以下5點慢慢學習增加安全感，讓我們都能在愛情中活得更自在 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

記者鮑璿安／綜合報導

其實很多時候感情的不愉快都是由於自身缺乏安全感，進而造成了彼此的不信任和失落，然而期待對方來安撫自己，不如做到從心底給予自己安全感，嘗試改變一下心態，從以下5點慢慢學習增加安全感，讓我們都能在愛情中活得更自在。

1.控制對方會讓自己也變得辛苦

雖然兩個人在一起都會互相約束對方，但是過度的控制其實是沒有任何好處的，試著想一下，對方要是想做出對兩人關係有害的事情，那麼就算是約束也無法真正阻止事情的發生，反而是讓自己和對方都覺得疲憊，倒不如尊重對方，試著放下控制的態度，用理解和信任去取代一切，這樣一來也會發現彼此的關係其實簡單又自在。

2.對自己有自信

很多時候歇斯底里的情緒是源自於自身的不自信，總是覺得自己缺點很多，想藉由無理取鬧來獲得對方的關注。其實這是非常不成熟的表現，我們都應該相信對方是足夠愛自己的，不要再因為一些小事而傷害兩人的關係。

3.不要翻舊帳

翻舊帳是情侶之間常常出現的行為，可能一方在爭吵之中翻了舊帳，另一方也不甘示弱，其實沒有必要和另一半爭論到你死我活，非要分出勝負不可。永遠記得認錯的那一方不代表他有錯，他只是比較在乎對方而已。

4.對方前任不是敵人

大部分吵架原因可能都出自于對方的前任，沒有安全感讓我們一看到對方前任的消息就死抓著不放。其實對方的前任不僅不是敵人，更是我們要感謝的對象，是他們的放手讓我們能遇到現在的另一半，也是他們過去的互相成長，讓現在的另一半更加成熟。所以很多事情都不應該歇斯底里，轉換心態或許比較自在。

5.胡思亂想不是好事

女生缺乏安全感之後就容易胡思亂想，其實很多事情根本沒有那麼糟糕。或許男友只是睡著了沒有接電話，或許男友只是累了才沒有過來找妳，我們都應該盡量去為另一半思考而不是無止境的懷疑他們。很多時候不安是源於自己的胡思亂想，也只有自己能改變自己的不安。

關鍵字：

愛情, 安全感, 信任, 自信, 關係

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