超萌！康是美飛天小女警加價購即日開跑、18款周邊任你挑

▲飛天小女警全系列共推出18款週邊，涵蓋通勤配件、居家好物與出遊必備。

康是美即日起推出「飛天小女警 夏日聯萌」加價購活動，即日起至7月24日於康是美實體門市及eShop網路商店同步展開，凡單筆消費滿388元，或購買任一彩妝或美髮商品，即可以199至499元不等的加購優惠入手飛天小女警系列商品。

▲手機掛繩+泳圈吊飾組 加購價299元。

▲大頭摺疊購物袋 加價購199元。

此外，康是美也同步推出多項加碼好康，活動期間凡購買指定面膜品牌滿588元，即可獲得「摺疊飲料袋」一個(不累贈)，輕巧便攜又充滿設計感，隨時隨地享受療癒飲品時光；金卡會員單筆消費滿1,500元，更可額外獲贈滿額禮「果凍透明提袋」一個(活動期間滿額禮每人限兌換乙次)，粉嫩果凍材質搭配經典台詞設計，讓夏日氛圍隨身帶著走。

▲日本藝術家Chocomoo的畫風非常細膩可愛。

戀愛魔鏡也攜手日本人氣藝術家 Chocomoo推出聯名限定眼彩組，超人氣商品魔束師捲捲翹睫毛膏與控制狂防暈眼線液EX就連彩妝新手都能快速畫出迷人貓眼妝。

▲MJ魔束師Chocomoo聯名組，419元。（贈Chocomoo聯名隨身摺疊鏡）

即日起至品牌IG即可體驗免費AR Don’t touch 君試妝濾鏡，讓Chocomoo筆下超人氣Don’t touch 君化身為專業彩妝顧問，提供線上試妝找出最適合的顏色，打造出極具個人特色的貓眼妝．