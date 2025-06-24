珍珠才第2！營養師曝「剉冰配料熱量排行榜」　教你這樣搭不發胖

▲剉冰配料的熱量不容小覷。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

可以大口吃冰的夏季正式來到，你的剉冰中都加那些配料呢？營養師高敏敏提醒，挑錯配料讓熱量直接飆升，另外也提醒大家，有些配料看似安全，其實超藏熱量，聽聽營養師教大家看懂剉冰配料熱量圖鑑，教你這樣吃不發胖！

#配料熱量排行(以下均為每一份加料約45g=3湯匙之熱量估值)

▲（圖/翻攝自FB／高敏敏營養師）

高熱量區（大多屬於都高糖、高澱粉或高油脂配料）

花生 245 kcal

波霸珍珠195 kcal

蜜紅豆／綠豆／花豆 各195 kcal

薏仁 169 kcal

西米露／粉粿 各165 kcal

蜜地瓜／芋頭 150 kcal

煉乳（一匙）143 kcal

香草冰淇淋（一球）140 kcal

糖漬鳳梨 135 kcal

粉條 130 kcal

奶酪125 kcal

芋圓 125 kcal

各式果醬 120 kcal

布丁（一顆）110 kcal

湯圓 105 kcal

#中熱量區（多半是有甜味或糖漬處理，雖吃起來不會太有負擔但還是要注意）

椰果 75 kcal

蘆薈 53 kcal

豆花 44 kcal

#低熱量區（富含水分與膳食纖維，幾乎沒有油脂與精緻糖）

銀耳 10 kcal

仙草 9 kcal

愛玉 6 kcal

琳瑯滿目的配料要怎麼挑才不怕胖，營養師高敏敏建議配料挑選100大卡以下最安全，平時常見的組合像是花生加珍珠加紅豆，熱量就飆破500大卡，若不知道如何挑選，可以從中熱量、低熱量區挑2-3樣做搭配，口感豐富又不爆卡。

冰底則是挑選清冰或少糖冰最安心，若是挑選牛奶冰，則建議用配料均衡一下，若是允許的話，可以請店家減糖或是使用代糖糖水，或跟朋友一起吃，份量減半，罪惡感也少一半！