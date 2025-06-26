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「看似堅強其實內心敏感」星座Top 3 ！第一名壓抑情緒陷入自我保護

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▲▼網路公認「最懶星座Top 5」 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

▲「外表堅強、內心自卑」的星座Top 3 。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

記者鮑璿安／綜合報導

在眾多星座中，有些人看似堅強、冷靜，總給人一種無堅不摧的感覺，實際上他們的內心極其敏感脆弱，甚至藏著深深的自卑感。以下盤點三個「外表堅強、內心敏感自卑」的星座Top 3，深入剖析他們的性格矛盾與情感特質。

Top 3 天蠍座 

天蠍座一向給人神秘、冷酷、有手段的印象，是十二星座中最擅長偽裝情緒的代表。他們擁有極強的防衛心，不輕易示弱，總想掌控一切，表面堅毅果斷、內斂沉著。但天蠍其實內心很容易受到打擊，尤其在感情與信任關係上格外敏感。一旦自尊受損，便會陷入極端的自我懷疑，甚至以攻擊或疏離的方式來保護自己。這種「害怕失控」的心理，正來自內心的不安全感與自卑情緒。

Top 2 摩羯座

摩羯座天生務實、有責任感，給人十足的穩重與可靠印象，他們為了成就與目標可以極度自律，無論遭遇什麼挫折，都能咬牙撐住。這樣的堅韌背後，常常藏著強烈的自我否定與比較心。摩羯不喜歡被看見脆弱，總覺得必須表現得更好才能被肯定，他們的自卑來自對「不夠好」的恐懼，害怕被人瞧不起，因此將所有情緒壓在心底，默默承受一切。

Top 1 巨蟹座 

巨蟹座給人的第一印象多半是溫和有愛，但他們在面對外人時，卻會築起堅固的心牆，讓人難以靠近。他們外在看似理性與冷靜，其實內心非常容易受傷，巨蟹對於安全感的渴望極強，遇到情感波動時會陷入自我保護模式，看似堅強實則心軟如水。巨蟹的自卑多來自對被遺棄或否定的恐懼，因此他們一旦受傷，往往選擇退縮與沉默。

► 嘴上說沒關係「其實心裡超記仇」星座Top 3 ！第一名無法接受自己吃虧

關鍵字：

星座, 心理學, 自卑感, 性格, 深層

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