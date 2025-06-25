星巴克花蓮理想門市重新登場　《NAGOMI 雅》進駐新光A8升級亮相

▲星巴克花蓮理想門市休息半年，近日重新開張。（圖／各品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著暑假接近，星巴克、欣葉旗下也有話題店重新亮相，吸引消費者重新造訪熟悉又煥然一新的場域。星巴克花蓮理想門市之前因應園區擴建，停業半年後，於6／22重新開張，融合自然美景與童話風格的咖啡空間，再度吸引大批消費者到訪；欣葉升級版和食自助餐品牌《NAGOMI 雅》，也正式進駐新光三越信義A8，一開張訂位即爆滿。

花蓮理想門市位於理想大地園區內，以獨特的童話風格建築吸引目光，整體外觀融合美式線條與歐洲文藝復興元素，搭配園區內的湖景與落羽松，構成一幅如詩如畫的夏日景象。這間門市在重新營運後，內部空間也進行調整，以柚木色系與自然元素營造渡假感氛圍，並設有多扇落地窗，方便顧客一邊享用咖啡、一邊欣賞戶外風景。

配合門市重新營業，星巴克同步推出兩款限定馬克杯，包括以晶鑽花紙工藝呈現秋季落羽松景色的「羽杉秘境馬克杯」，以及用走入森林小屋為靈感，描繪走入夢境般空間的視覺感受的「童話秘境馬克杯」，兩款皆為限定販售，適合喜歡收集門市紀念商品的消費者留念。

在告別之後，欣葉以全新品牌《NAGOMI 雅》重返信義商圈，6月起於新光三越A8館七樓開幕。以「京都會席風格」為主軸，強調沉穩氛圍與食材細節。空間設計靈感來自平安時代貴族宅邸，結合現代語彙，提供開放式座位與多間包廂，總座位達243席。

《NAGOMI 雅》沿用會席料理的傳統流程，攜手四家京都老字號合作，包括福島鰹、半兵衛麩、本田味噌與山六西京燒，菜色總數超過140道，飲品選擇也高達40多種。每日菜色皆依據平假日時段有所變化，強調當季與產地直送。

目前訂位需求熱絡，6月一開張已訂滿，7月也接近全數額滿。業者表示，每月1日開放兩個月後的預約，消費價格為平日午餐每位1,380元起，平日晚餐1,580元起，例假日全天1,780元起，另酌收10%服務費。