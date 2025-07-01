夏天短髮髮型推薦！宋慧喬、趙露思親身示範　清爽減齡還顯臉小

▲夏天短髮髮型推薦。（圖／取自 jin_a_nana IG、kyo1122 IG、趙露思小紅書）

圖文／CTWANT

台灣的夏天超悶熱，許多女生此時都會興起「剪短髮」的念頭，但卻又怕一不小心踩雷，不妨看看女明星們的造型示範！從宋慧喬的氣質層次短髮、趙露思的鄰家感俐落bob，到aespa Karina的冷感鎖骨短髮，再到韓國女星Nana的微捲慵懶風，每一款都兼具清爽與時髦，不論臉型、風格怎麼變，都能找到適合自己的完美參考。

短髮髮型推薦：宋慧喬小男孩短髮，優雅又有高級氛圍感

宋慧喬近期出席活動的髮型是一款耳下3～5公分的小男孩風格短髮，讓她精緻的五官更立體又清爽，突顯出脖頸線能使穿搭變得加倍優雅迷人。這款短髮配上八字瀏海營造小臉效果，同時散發知性柔和的氛圍，內彎髮尾增添溫柔線條感，不會過於硬朗，恰到好處地融合俐落與柔和。保持原生黑髮色讓宋慧喬看起來俐落，展現出一種不造作的自然魅力。是熟齡女性想剪短又不想失去女人味的完美選擇。

▲宋慧喬小男孩短髮。（圖／取自kyo1122 IG）

短髮髮型推薦：趙露思俏麗短鮑伯，減齡又清爽

趙露思今年換上的短髮造型是一款非常百搭的短鮑伯髮型，長度約在下巴以上，搭配栗子棕髮色十分清爽，身為髮量富翁的趙露思剪了一個較有厚度的層次感瀏海，使整個人看起來非常青春有少女感。這款髮型最適合用來營造「鄰家妹妹風」，簡單又不失可愛非常適合學生或職場新鮮人，想要看起來成熟一點可以學趙露思旁分就是另一種姊姊風格。

▲趙露思俏麗短鮑伯。（圖／取自趙露思小紅書）

短髮髮型推薦：Karina低層次短髮，冷感女神最愛

aespa成員Karina近期則示範了一款極簡低層次短髮，長度落在下巴，搭配空氣感瀏海設計，整體造型非常俐落，呈現出一種冷淡又優雅的氣質。這款髮型最厲害的地方就是不挑臉型，無論是圓臉、方臉、長臉都能透過分線調整來修飾，超適合想要看起來精緻幹練又不失女性魅力的上班族或輕熟族群。

▲Karina低層次短髮。（圖／取自katarinabluu IG）

短髮髮型推薦：Nana蓬鬆微捲法式短髮，慵懶又性感

韓國女星Nana的短髮則走一種法式慵懶風格，以耳下短髮為基底，加入自然S波浪捲度營造出蓬鬆空氣感，搭配可愛的微彎瀏海讓臉型視覺上更顯小巧立體。這款短髮非常適合搭配紅唇或低飽和妝感，展現隨性又性感的女人味，適合想轉變風格的輕熟女與時尚潮人，想要一秒變時髦就要選這款。

▲Nana蓬鬆微捲法式短髮。（圖／取自jin_a_nana IG）

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