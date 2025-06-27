面膜控請收藏！敏感肌也安心敷6款推薦　SEXYLOOK、SHIRO保養救星

▲敏感肌也能安心敷的面膜推薦。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

隨著天氣越來越悶熱、作息日夜顛倒、冷氣房久待讓肌膚暗沉乾燥、敏感脫皮樣樣來。這時候「敷面膜」就成了最快速、最有感的保養救星！本篇精選6款面膜，不論你是蠟黃乾肌、熬夜肌、敏感肌，還是預算有限的小資保養派，這裡通通有解！

面膜推薦：SEXYLOOK 外泌體水光面膜

SEXYLOOK從韓國引進當紅外泌體科技，推出兩款針對不同膚況的高機能面膜：海茴香外泌體水光面膜與積雪草外泌體保濕面膜，以超越補水的「標靶修護力」，打造真正穩膚有感的修護體驗！海茴香外泌體水光面膜適合熬夜臉、蠟黃肌急救，積雪草外泌體保濕面膜則是敏感乾肌穩膚救星！

▲SEXYLOOK西西露 海茴香外泌體水光面膜，4片／299元、積雪草外泌體保濕面膜，4片／299元。（圖／品牌提供）



面膜推薦：SHIRO 草本植萃護膚面膜

源自SHIRO員工視為守護肌膚聖品的「草本植萃護膚水」所誕生的面膜。精簡並去除不必要的添加物，將濃縮的精華完整封存於一片面膜中，與肌膚接觸的瞬間立即被天然素材原始的柔和香氣所包圍，讓肌膚與心靈一同沉浸在滿滿潤澤裡，享受高品質的保養時光。豐富的草本精華能緊緻肌膚，同時預防肌膚不穩定與粗糙問題，調理至健康狀態。

▲SHIRO 草本植萃護膚面膜，3片裝／650元、14片裝／1,700元。（圖／品牌提供）



面膜推薦：dermalogica 生膠質緊緻水潤面膜

德卡經典熱銷面膜重磅回歸，這款廣受專業肯定、被使用者譽為「面膜界的深水炸彈」，以其溫潤質地與高效舒緩力及保濕修護，再次成為夏季缺水肌與敏感肌族群的保養必備神器，敷用同時形成穩固水網，在面對乾燥、敏感、泛紅等膚況挑戰時提供即時穩定支持。水潤輕盈的質地親膚不黏膩，無論作為日常護理或醫美後修護皆能安心使用，為肌膚注入深度保濕力與草本能量。

▲dermalogica 生膠質緊緻水潤面膜，75ml／1,880元。（圖／品牌提供）



面膜推薦：IPSA 流金水光保濕面膜

蘊含高親膚植物型神經醯胺，模擬肌膚天然保水屏障，有效修護乾燥與粗糙問題；添加多重保濕因子，深入肌膚角質層即時補水、長效鎖水，防止水分流失、補充滿滿水分，重現皮膚透亮、澎潤、細緻。添加天然橙皮精油在敷面膜同時也能透過精油放鬆舒緩身心，更是一場心靈安定Ｘ肌膚穩定的雙重感受。

▲IPSA 流金水光保濕面膜，5入／1,100元。（圖／品牌提供）



面膜推薦：évoke 維他命機能面膜系列

兩款維他命系列機能面膜，分別著重於淨亮與舒緩保濕兩大功效，讓小資族也能以親民價格享受高效面膜保養體驗。維他命C水光面膜注入抗氧化力極強的維他命C，有助於抑制黑色素生成、均勻膚色、改善乾燥不適。維他命B3舒緩面膜注重肌底水循環的啟動與修護，蘊含大分子玻尿酸與天然保濕因子，全面打造鎖水屏障，強化肌膚對環境刺激的抵禦力。

▲évoke 醒沐 維他命C水光面膜，5片／350元、維他命B3舒緩面膜，5片／350元。（圖／品牌提供）

面膜推薦：嘉丹妮爾 蘑菇平衡淨膚黑面膜

富含蘑菇萃取液、維生素B群與甘草精，能有效控油舒緩、緊緻毛孔並維持肌膚水潤平衡，搭配納豆膠與天然纖維布膜，柔軟服貼、親膚低敏，深層傳遞美容精華，改善粗大毛孔並提升肌膚細緻度。

▲嘉丹妮爾 蘑菇平衡淨膚黑面膜，6片裝／480元。（圖／品牌提供）



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