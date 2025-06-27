3個技巧養成「幸運體質」　自己創造開掛人生

記者李薇／台北報導 圖／pexels

身邊有些人總是特別幸運，比如工作一帆風順、刮刮樂總是會中獎等等，都算是小幸運的象徵，但其實這樣的幸運是可以透過一些生活方式改變的，該如何養成幸運體質，不妨可以透過一些小技巧來改變自己。

1.只有做了才有可能幸運

很多人會因為生活太過忙碌，沒時間參加比賽、沒心力去做工做額外的事情，但其實有機會就應該多方嘗試，比如經營自己，或是參加一些社團活動、培養另外的興趣，說不準就會有機會發展副業，發現自己擁有更多的價值。

2.學會情緒管理

可以仔細想想，大多數的壞運氣都是出自口出狂言，在不好的情緒下做出一些錯誤的決策，這些都是在情緒失控、理智喪失的時候出現的，所以學會情緒管理很重要，可以讓自己在一些細節的地方不吃虧，反而擁有意外的收穫。

3.嘴甜是一個穩賺不虧的買賣

大多數人印象中的嘴甜就是巴結、討好、勢利眼，覺得做出來很尷尬，但其實可以更真摯一點，把善意跟感恩之心表達出來，尤其是面對長官、上司的時候，嘴甜可以幫忙打開很多扇門，因為人人都希望被接納、被認可、被看見，你給予這些情緒價值，別人就願意跟你有更多的互動，人脈就會越來越寬，當然也就會遇到更多願意幫助你的好人。