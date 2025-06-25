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巴黎男裝周／車銀優挑戰長靴看秀！SAINT LAURENT輕盈西裝搭短褲超仙

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記者鮑璿安／綜合報導

巴黎男裝周上SAINT LAURENT 2026春夏男裝大秀揭開序幕，創意總監 Anthony Vaccarello開啟了一趟從巴黎到法爾島的旅程，以靜謐的色調帶來一絲呼吸空間，模特兒穿著極短褲行走，進一步模糊性別界限。而秀上嘉賓也是看點，男星車銀優以一身俐落又具衝突美學的造型吸引全場目光，他內搭橄欖綠高領毛衣與復古格紋雙排扣西裝外套，下半身則選擇膝上黑色皮革長靴，果然是男神，大膽風格令人耳目一新。

在巴黎商品交易所－皮諾藝術收藏館（Bourse de Commerce）光影交織的空間中，Saint Laurent 2026 夏季男裝系列緩緩展開，也與藝術家塞萊斯特布謝穆日諾的裝置藝術《clinamen》 形成了完美的呼應。本季創意總監 Anthony Vaccarello致敬失落的一代藝術家——斯坦頓(Stanton)、安格斯(Angus)、埃利斯(Ellis) ，描繪了一場輕盈卻張力十足的感官旅程。模特身穿優雅輪廓剪裁的服裝，在觀眾前繪出服裝與身體之間的無聲對話，如同漂浮水碗間不經意的碰撞與節奏，勾勒出精緻卻內斂的男裝語彙。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲Anthony Vaccarello拋棄了戲劇性的黑暗氛圍，選擇擁抱午後自然陽光的明淨清透 。（圖／品牌提供）

秀場中的模特皆配戴超大墨鏡，延續品牌一貫的冷調態度，Anthony Vaccarello拋棄了戲劇性的黑暗氛圍，選擇擁抱午後自然陽光的明淨清透，透過細膩的布料與洗鍊色調建構出一種幾何化的「袒露」美學。短褲設計是焦點之一，如同伊夫聖羅蘭先生年輕時的私人物品般自然、不造作，搭配寬鬆襯衫與拋光皮鞋，呈現介於慵懶與精緻之間的平衡。

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT 。（圖／品牌提供）

腰身的束帶、寬展的肩線、落肩襯衫配以高腰西裝褲，剪裁依舊洋溢SAINT LAURENT的恰到好處。材質選用絲綢、尼龍、羊毛，與肌膚柔軟貼合，同時保有挺度，猶如空氣中流動的氣息。色彩亦是看點——從焦糖棕、鹽白、赭黃到池塘藍與深紅葡萄，每一色階都似乎訴說一種不被喧嘩打擾的情緒氛圍。

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▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲▼ 米蘭 。（圖／品牌提供）

▲ Dolce & Gabbana本季以《PYJAMA BOYS》為主題，引領大眾進入一場私密情調的夢境，絲質睡衣式套裝成為主軸輪廓 。（圖／品牌提供）

義大利奢華代表 Dolce & Gabbana本季以《PYJAMA BOYS》為主題，2026年春夏系列整場秀以「臥室」作為靈感核心，不只是日常生活中的一隅，更是男人最坦露真實自我的空間，選擇以慵懶為主軸，刻意模糊睡衣與街裝、內衣與晚裝的界線。絲質睡衣式套裝成為主軸輪廓，包裹80年代復古廓形，輕盈如羽的雪紡衫、透明蕾絲上衣與低腰長褲相互搭配，模特們裸露胸膛，腳踩拖鞋、佩戴細緻金鍊，展現出慵懶卻精緻的風情。色彩以淺米、薰衣草紫、寶藍與經典黑白為主軸，延伸出柔軟而迷人的視覺感受。而服裝上的小細節，例如鏤空剪裁、極細肩帶與手工刺繡，也讓「性感」跳脫僅以陽剛為主的既定定義。

關鍵字：

男裝, SAINTLAURENT, 巴黎男裝周, 時尚, 潮流

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