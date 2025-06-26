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Rosé愛鞋PUMA H-STREET銀光綠將開賣！Converse復古薄底鞋大勢登場

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記者鮑璿安／綜合報導

2025年下半年運動時尚市場再掀熱潮，大勢的薄底復古鞋履依舊在熱門話題，PUMA推出全新H-STREET薄底鞋，隨即成為BLACKPINK成員 Rosé的新寵兒。而Converse也以復古設計與街頭風格為核心，推出Classic Trainer金標復古運動鞋系列，為今年秋季穿搭注入嶄新靈感。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲BLACKPINK Rosé 欽點的全新H-STREET薄底鞋銀光綠尤為亮眼 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

PUMA於6月28日推出全新H-STREET薄底鞋，首波限量開賣即引發話題，此鞋款原型來自1990年代末的競速跑鞋，靈感源自品牌經典田徑釘鞋Harambee，象徵速度與團結精神。這次重新演繹，融合輕量化結構與透氣網眼材質，並以銀光網布勾勒細節，打造出結合運動性能與街頭時尚的輕盈鞋型。三款配色中，BLACKPINK Rosé 欽點的銀光綠尤為亮眼，另有百搭銀光白與時髦銀光黑，預計將成為今年薄底鞋的話題新寵。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲Classic Trainer金標復古運動鞋系列，新款靈感來自70年代經典的Converse Soccer足球鞋與Karate跆拳道鞋 。（圖／品牌提供）

Converse則以復古潮流為切入點，推出Classic Trainer金標復古運動鞋系列，新款靈感來自70年代經典的Converse Soccer足球鞋與Karate跆拳道鞋，外觀採翻毛皮材質製成做舊質感，輔以牛津鞋底與ALL STAR金標Logo，詮釋濃厚復古韻味。鞋款內建EVA緩震中底，實穿性大幅提升。全球代言人王源已率先上腳演繹，搭配秋季系列服飾，展現不分性別的中性街頭風格，新系列亦包括牛仔工裝與科技面料T恤，持續打破傳統穿搭框架。

關鍵字：

運動時尚, 2025市場, PUMA, Converse, 鞋款

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