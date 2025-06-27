fb ig video ETtoday search mobile

鏟屎終於可外包？全自動貓砂機20天免鏟屎還能做「健康報告」

>

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

對飼主來說，清貓砂這件事就像永無止盡的任務。近期聯合東方代理 PETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣，封臭、自動封袋、APP 操作都有，還內建追蹤鏡頭，結合 AI 辨識，即使是多貓族，也能辨識每隻貓咪，追蹤健康狀況回報至 APP。從鏟屎到健康追蹤通通搞定，號稱長達20天飼主只需去丟一袋垃圾即可。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

PETKIT ULTRA 內建 AI 鏡頭，主打透過臉部辨識分辨是哪隻貓上廁所，搭配 210度超廣角與可旋轉追焦功能，可拍攝如廁姿勢，相關資訊都會同步傳到專屬 APP，讓你隨時查看哪隻貓最近愛喝水、哪隻貓可能有點便秘，如同家中多了一位專業貓保母。

內建 10 公升大容量配合自動封袋機能，單貓家庭可以連續用上 20 天免鏟屎，並有四重鎖臭設計。針對安全防護也會自動暫停清理、偵測有無貓咪靠近、滾筒防夾設計等，遠端也能查看艙內畫面，不管人在不在家都不怕出狀況，售價 38,800 元，7／1 在台首波開賣，並將在 7／4 至 7／7 的台北南港寵物用品展中公開亮相。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

另外兩款毛孩智慧家電「GIXONE 智能艙」為寵物專屬小套房，裡面配有恆溫系統、淨化空氣功能和影音娛樂，售價 35,800 元起。透過手機 APP 還能隨時查看毛孩狀況並語音互動；「FASSNER 鮮食調理機」可定時烹煮鮮食，也能冷藏、保溫，適合希望毛孩吃得更好、卻沒時間天天現煮的飼主，售價 29,800 元。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

MUJI 無印良品以貼近生活的設計理念，在 6 月推出全新寵物用品系列，包含寢具、餐具、玩具與外出用品等，全面考量人與毛小孩的生活需求，打造共同生活的好感日常，該系列商品於無印良品松高門市、大立門市與官網限定販售。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

單品包括針對寵物飲食的炻瓷餐碗搭配木架，聚酯纖維材質的寢具，柔軟舒適且可拆洗，以及選用軟木、繩編、布料及紙板等多元材質的寵物玩具、三面透氣設計的寵物背包，還有側背的聚酯纖維棉麻包，滿足攜帶小型犬貓外出時的需求。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

關鍵字：

寵物, 智慧家電, 設計, 寵物用品, 生活, 貓砂機, 無印良品

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

分手後「空窗期超短」星座Top 3　天秤怕孤單容易投入新戀情

分手後「空窗期超短」星座Top 3　天秤怕孤單容易投入新戀情

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

奢華不再是手上的包　Z世代重新定義什麼叫值得花錢

身體濕氣太重容易疲勞　4種食材幫助「體內除濕」

身體濕氣太重容易疲勞　4種食材幫助「體內除濕」

新莊女生快筆記　宏匯廣場改裝20間新品牌進駐 謝金燕童心未泯秀GD公仔　LV櫻桃包也卡哇伊 夏日必備5雙涼鞋！韓韶禧、王淨同款穿搭公式　厚底一秒拉長比例 日無印良品「鹹味牛奶冰淇淋」話題新品！海鹽和奶香交織超誘人 解救夏日出油扁塌！高CP值洗護推薦　打造蓬鬆高顱頂　 日網瘋傳神準「遊樂園心測」！從你最想玩的設施看內心缺口 把小吃當正餐超NG！營養師點名「4種人」容易高膽固醇

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面