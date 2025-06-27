史努比75週年！2025必收最萌聯名　泡泡瑪特、COACH手袋全都要搶

文／美人圈

風靡全球的療癒系小狗史努比迎來75週年！不只佔據了大家的童年回憶，更成為時尚潮人們的聯名新寵從時尚精品到生活小物，各大品牌紛紛推出史努比聯名商品，可愛程度爆表，讓人忍不住想掏出荷包！這篇整理了2025年最熱門的史努比聯名系列，快來看看有哪些必收單品吧！

▲最熱門的史努比聯名系列。（IG@coach__tw、@popmart）

史努比聯名推薦：COACH x SNOOPY

COACH推出史努比75週年聯名系列，從包款、鞋款、皮夾、服飾、吊飾等等應有盡有，還有巨型大公仔等你帶回家，身為史努比控怎能不淪陷？包款上除了有美式黑白手繪風的《花生漫畫》圖樣，也有精緻刺繡款，把史努比和查理布朗，以及其他人氣角色都放上去，一推出就引爆搶購熱潮。

▲COACH x SNOOPY聯名，以經典的史努比形象打造時尚風格。（圖／IG@coach__tw）

史努比聯名推薦：CASETiFY x SNOOPY

CASETiFY與Peanuts花生漫畫再次攜手推出的史努比聯名系列，將經典角色融入多款電子配件中，帶來既實用又充滿童趣的選擇。這次以鄉村運動俱樂部作為主題，只見史努比把玩著棒球、網球和足球等各式運動，還戴上俏皮可愛的棒球帽，超級吸睛。從手機殼到各式配件都值得擁有！

▲CASETiFY x SNOOPY聯名系列。（圖／CASETiFY）

史努比聯名推薦：POP MART泡泡瑪特 x SNOOPY

POP MART泡泡瑪特這一波操作真的是要逼人乖乖上繳荷包呀！這回聯手它們家超人氣IP MEGA SPACE MOLLY，直接把太空裝搖身一變成為史努比和查理布朗，蓋下頭盔立刻有不一樣的驚喜，每個細節都超精緻，此系列於6／6全球POP MART官網發售，喜歡的粉絲不要錯過了。

▲POP MART x SNOOPY 聯名系列。（圖／IG@popmart）

史努比聯名推薦：vacanza x PEANUTS™

台灣飾品領導品牌vacanza與全球經典人氣品牌《PEANUTS™》攜手合作，推出全新SNOOPY聯名系列，以「幸福．無所不在」為題打造多款俏皮討喜的飾品與週邊商品！聯名系列飾品從項鍊、手鍊、戒指、耳環一應俱全，項鍊更有別於過往單一鍊條的設計，特別推出Y字純鋼項鍊，可伸縮調整的Y字結構鍊條，多種戴法搭配，無論俐落單掛或層次垂墜，都能自由展現個人獨特品味。

▲vacanza x PEANUTS聯名系列。（圖／vacanza）

值得一提的還有，vacanza也為多間實體門市換上SNOOPY嶄新店裝，最吸睛的肯定是vacanza Lab. 假期中山實驗店屋頂的SNOOPY巨型氣球，旁邊有SNOOPY的好摯友糊塗塌客相伴，萌感十足！中山假期咖啡町門市則設有SNOOPY發光燈箱，並有PEANUTS經典角色查理布朗、莎莉布朗、露西等的設計鏡貼及美式漫畫玻璃貼妝點，俏皮質感的打卡點等你來拍。進到門市內除了有精緻可愛SNOOPY店裝環繞，重點門市擁有巨型SNOOPY狗屋扭蛋機，還可以挑選PEANUTS限定角色卡，背面則列有商品購物清單，化身PEANUTS中的專屬角色暢遊花生漫畫世界，打造互動感十足的沉浸式購物體驗。

▲vacanza x PEANUTS™聯名店裝，SNOOPY巨型氣球矗立於店門口。（圖／vacanza）

史努比聯名推薦：MINISO名創優品 x PEANUTS™

MINISO名創優品在炎炎夏日也推出曬黑版史努比家族！從曬黑的史努比、歐拉夫到躺在游泳圈上的超Chill查理布朗簡直心動警報，小紅書上已經有不少網友爭搶曬出實物，細節都做得很到位，身為史努比狂粉一定要衝這一波。

▲MINISO x PEANUTS™ 聯名系列，有多款曬黑版史努比家族商品。（圖／小紅書@矮冬瓜丑女一個）

史努比聯名推薦：YASHICA x PEANUTS™

相機迷注意啦！YASHICA近期也驚喜攜手PEANUTS™打造限定版本的數位相機，一共推出藍、綠兩種吸睛配色，外型復古又小巧，加上點綴有史努比和糊塗塌客圖樣，拿出來拍照立刻成為焦點。

▲YASHICA x PEANUTS™聯名數位相機，共有藍、綠兩款配色。（圖／IG@yashica.official）

史努比聯名推薦：BANILA CO x PEANUTS™

韓國開架彩妝品牌BANILA CO也把人氣卸妝膏換上全新PEANUTS™新包裝！這次ZERO零感肌瞬卸凝霜換上包裝的分別有經典粉色、茶樹控油綠色，以及清爽藍色款，上面都可以瞥見史努比和查理布朗的俏皮身影，同時組合隨附的吊飾、化妝包和提袋也很值得收藏。

▲BANILA CO x PEANUTS™ 聯名款ZERO零感肌瞬卸凝霜，印有史努比圖案，還有史努比購物袋。（圖／IG@banilaco_official）

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