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結婚10年仍甜蜜！王陽明帶蔡詩芸重遊定情地　每天晚上都有默契儀式

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記者李薇／台北報導　圖／sunnyboyyy IG、品牌提供、記者李毓康攝

王陽明與老婆蔡詩芸在2015年結婚，過去曾屢傳婚變消息，從未出面證實傳言，在今年結婚10周年之際，帶上女兒重遊兩人定情之地菲律賓愛妮島，不僅畫面溫馨甜蜜，27日王陽明出席活動時，更現場曬恩愛，親自買了美唇油送給太太，也表示，即使白天各自忙工作、照顧小孩，但晚上還是會抽空一起保養，是兩人間的小默契。

王陽明。（圖／sunnyboyyy IG、品牌提供）

王陽明受到克蘭詩之邀，現身27日的瑪麗希望餐快閃小教室活動，號召粉絲朋友一起做愛心，他表示，很多人覺得公益很遙遠，好像是別人的故事，但身為父親之後，發現對小孩的愛是與生俱來，不只是寵愛自己的女兒Katiya，也會想為更多孩童進一份心力，透過「瑪莉希望餐」（Mary's Meals）計劃，可以讓更多的孩子不再挨餓。克蘭詩也加碼喜憨兒基金會「送愛到部落」計畫，只要於7月1日至31日追蹤官方IG，一個追蹤就捐5元給喜憨兒基金會，幫助偏鄉孩童。

▲▼王陽明克蘭詩記者會。（圖／記者李毓康攝）

以美容養蔘飲品起家的煦願軒在日前也攜手育成社會福利基金會，打造可愛又實用的童畫袋，讓身心障礙的孩子畫下自己對「雞、牛與活力的人」的幻想，透過他們最單純繽紛的筆觸，印製在布袋上，只要消費滿3000元就可以擁有，品牌也提撥10%銷售金額捐助，幫助更多需要的孩童。

王陽明。（圖／sunnyboyyy IG、品牌提供）

關鍵字：

王陽明, 蔡詩芸, 克蘭詩, 瑪莉希望餐, 保養, 公益, 煦願軒, 育成社會福利基金會

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