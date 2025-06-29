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大尺碼女孩快速瘦！先從這三招開始下手

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記者李薇／台北報導　圖／Pexels

女性體重偏重應該要怎麼減肥，尤其是年齡超過30歲、或是生過小孩，身材和身體健康一直都沒有恢復的，一定要記住以下訓練法，只要從吃裡面進行改善，想要迅速受10公斤不是問題，如果想要瘦更快的，加上第三個步驟，就可以輕鬆達到燃脂。

▲體重,減肥,燃脂,瘦身,運動。（圖／pexels）

1.主食減到1／2

把過去一日三餐吃的主食減到之前的1／2，以前一碗、現在半碗，每天先從吃一頓粗糧、兩頓精細糧，慢慢轉成以粗糧為主，量也要持續減少，在吃的時候可以準備一碗白水，油量多的食物和菜過一次水再吃，這一步的目的，是體重穩定下降的基礎。

▲體重,減肥,燃脂,瘦身,運動。（圖／pexels）

2.一周一次大餐

為了保證減肥的積極性，每周可以吃一次大餐，但這個大餐是有條件的，建議是肉和菜組成的，不能是蛋糕這類的糖油混合物，然後第二天可以做一次簡單的輕斷食，停一到兩次的正餐，同時當天的總飲水量在3升以上，讓身體把昨天的大餐大量鹽分排出，這樣既滿足了口腹之慾、又不影響減肥進度。

▲體重,減肥,燃脂,瘦身,運動。（圖／pexels）

3.4個5分鐘運動

基本上做到前面兩點以後，基本上每周會以3%到5%的速度穩定下降，如果出現連續1到2周體重停滯的話，建議每天拿出4個5分鐘來做運動，當然不用需要到跑步，可以邊看電視邊做全身的燃脂運動即可。

關鍵字：

體重, 減肥, 燃脂, 瘦身, 運動

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