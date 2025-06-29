美周記／清爽精華水保濕也有感！濕敷急救更能迅速緩解乾燥

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

隨著全球氣溫持續上升，許多地區都開始出現驚人的高溫，根據研究就發現，當氣溫每上升一度，臉部出油量通常會增加約10%，過去滋潤類型的保養品，對不少人來說已經成為負擔，加上分齡保養、分季節保養的趨勢，清爽更加重要，不僅讓人覺得吸收度更快，同時也不會有膩感，使用體驗更提升。

＃LA MER 超能平衡精華露，150ml、售價6000元

LA MER的超能修護精華露，上市之後成為精華水銷售冠軍，熱賣多年都很受到粉絲喜愛，有鑒於亞洲地區對肌膚保濕的高需求，品牌在2025年再度推出全新超能平衡精華露，特別適合濕熱季節與現代膚況使用，更加水感的質地，一樣蘊藏滿滿奇蹟活凝金萃，搭配海洋平衡生物藻、益菌平衡發酵精華，穩定平衡肌膚乾燥一拍有感，甚至可以搭配化妝棉濕敷急救乾燥肌膚，可以迅速回歸水嫩透亮。

＃ALBION 健康化妝水，330ml、售價2800元

1974年ALBION研發的健康化妝水首次誕生，就常年穩居@COSME化妝水排行榜冠軍寶座，在日前更引入僅產於北海道的「有機北之薏仁」，透過獨家爆碎法萃取出有機薏仁精萃及薏仁油，親水又親油的配方，讓健康化妝水更好吸收，同時又可以保有不黏膩的輕盈感，在2025年也是此款單品上市51周年，更攜手日本藝術家RICCO運用溫柔的筆觸，描繪出北海道美景與薏仁元素，讓粉絲能夠再次體驗其經典美肌的高效能量。

＃肌膚之鑰 精萃光采淨透保濕修護露 II，170ml、售價4000元

馭光專家肌膚之鑰在近期全面更新精萃光采淨透保濕修護露II，金縷梅精華添加的清爽質地，可以迅速鎮定穩膚，更關鍵的是導入珍稀光采百合精萃，肌膚修護、防禦與穩定力都全面提升，從日本傳統成分米麴之中萃取的高濃度胺基酸，簡直就是為肌膚量身訂製的潤澤能量，可以深層注入底層，達到補水保濕，無死角散發潤透光。