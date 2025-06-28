金曲時尚／網友票選Karenciic紅毯最美險勝9m88、陳明珠黑馬之姿入選

記者曾怡嘉／台北報導 圖／攝影中心攝

第36屆金曲獎女星紅毯造型各個超有特色，《ET FASHION》在IG有請網友票選紅毯最美女星，Karencici以9.52分險勝9m88拿下第一美，9m88則以不到一分之差緊追在後，而擔任星光大道的陳明珠也9.2高分獲得第3美，把其他女星狠甩在後。

#第3名：陳明珠，9.2分

陳明珠身為星光大道主持人，比美卻不輸紅毯女星，今天以米白色Stella McCartney削肩禮服彰顯優雅氣質，珠寶則是選擇近新台幣400萬的BVLGARI為氣場加分，鞋履則是搭配名媛女星最愛的銀灰緞面水鑽高跟鞋，整套造型可說是細節滿滿。

#第2名：9m88，9.48分

9m88紅毯俏麗登場，選擇香奈兒最新黑色印花削肩短洋裝，一轉身大露背設計，讓人好驚豔，仔細看印花洋裝點綴滿滿可愛蝴蝶結與花朵等元素，浪漫又個性，凸顯她的年輕可愛的本錢。

#第1名：Karencici，9.52分

Karencici的選擇BALENCIAGA全黑馬甲禮服，很有哥德風的神秘感，雖是一身黑卻是充滿著細節，立體的馬甲加上異材質的拼接設計，整個穿出名模架式，搭配BOUCHERON高級珠寶系列的頸鍊，俐落簡單，加上一氣呵成的妝髮造型，紅毯女王非她莫屬。