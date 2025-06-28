金曲時尚／網友票選紅毯黃偉晉最帥！蕭煌奇韓系墨鏡一戴潮爆

記者李薇／台北報導 圖／記者周宸亘攝

第36屆金曲獎在28日晚間展開，紅毯上眾星雲集展現出獨特的時尚態度，《ET FASHION》也在官方IG舉辦網友票選，男星由紅毯主持人黃偉晉拿下，總分10分拿下9.41分，第二名則是由樂團JADE以9.11分獲得好評，最後則是蕭煌奇以8.9分拿下第三名。

第三名：蕭煌奇，得分8.9分

蕭煌奇在紅毯的穿搭上挑選了一套別緻的黑色西裝，出自芊翔西服MARCO BRUNO的設計，應用黑色珠繡在具有光澤的黑色面料上，製作出帥氣的圖紋，腳上搭配Christian Louboutin College飾鑽鉚釘厚底皮鞋，臉上最潮的窄版GENTLE MONSTER墨鏡直接帥到不行。

第二名：JADE，得分9.11分

由團員阿傑、嘟嘟兩人組合的樂團JADE在紅毯穿搭上，兩人都以黑色西裝亮相，AJ（左）身穿Celine經典寬版廓形的雙排扣大衣，搭配修身的黑色西裝褲，透過彩色眼鏡展現出時髦態度；嘟嘟（右）則是以灰黑紋路襯衫作為內搭，外面套上修身的西裝外套，運用同色系帶出兩人的組合氛圍，同時又不失精緻細節。

第一名：黃偉晉，得分9.41分

最獲得網友青睞的就是這次金曲紅毯主持人黃偉晉（右），相較於其他二、三名以西裝登場，他身穿一件米白色V領襯衫，胸前的壓褶、具有空氣感的燈籠袖，無一不展現出恰到好處的設計感，下半身條紋西裝褲運用中間穿插的皮帶，更顯高䠷身材，頸間佩戴Tiffany & Co.珠寶項鍊，瞬間精緻高級拉滿。