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金曲時尚 / 頑童戴1千萬元Tiffany珠寶頒獎　孫盛希火辣金禮服配340萬元蛇形手環

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記者林明瑋／綜合報導　圖 / 金曲獎提供、品牌提供

第36屆金曲獎明星們的珠寶耀眼，奪下歌后的魏如萱（娃娃）絕對是風光一姐，身上的珠寶從紅毯到典禮總價約1900萬元，是眾星中最貴氣，頒獎給她的孫盛希穿火辣的VERSACE金色禮服搭配BOUCHERON珠寶，其中340萬元的蛇形Serpent Bohème手環相當醒目，凸顯冷豔優雅，沒走紅毯的頒獎嘉賓頑童MJ116，造型絲毫不馬虎，成員大淵、瘦子、小春3人以多款Tiffany & Co搭配，總值約1千萬元。

魏如萱穿大陸設計師品牌SHUSHU/TONG 2025秋冬服裝走紅毯，過大的蝴蝶結手套與泡泡短褲引來不少負評，網友們大嘆是尿布，連原本宣布休息一天不評論金曲造型的個人意見都忍不住發文：「魏如萱代言幫寶適都不說的嗎！」若先忽略短褲的問題，單看上半身，圓領上別了Tiffany & Co.蘭花造型胸針，搭配同樣以植物為題材的耳環，很有畫龍點睛效果。

▲▼第36屆金曲獎星光大道-魏如萱。（圖／記者周宸亘攝）

▲魏如萱走金曲紅毯，身上的Tiffany & Co.珠寶總價值近18,000,000元。（圖／記者周宸亘攝）

▲魏如萱Tiffany。（圖／公關照）
▲魏如萱佩戴Jean Schlumberger by Tiffany蘭花造型胸針，約9,480,000元。

▲魏如萱Tiffany。（圖／公關照）

▲魏如萱佩戴Jean Schlumberger by Tiffany Five Leaves耳環，約7,060,000元。

▲金曲魏如萱得獎。（圖／記者林敬旻攝）
▲典禮時魏如萱換了衣服與珠寶，Tiffany & Co.珠寶總值約1,000,000元。（圖／記者林敬旻攝）

去年的金曲歌后孫盛希，將最佳華語女歌手獎交棒給魏如萱，孫盛希穿著VERSACE 2025早秋系列金色不對稱高衩禮服，展現火辣好身材，配上BOUCHERON以蛇首為靈感的Serpent Bohème系列珠寶，是內斂的狂野。

▲孫盛希 boucheron。（圖／品牌提供）

▲孫盛希穿VERSECE禮服搭配BOUCHERON珠寶，珠寶總價約4,665,500元

▲孫盛希 boucheron。（圖／品牌提供）
▲孫盛希佩戴BOUCHERON Serpent Bohème系列耳環約593,000元、戒指約 294,000元。

▲孫盛希 boucheron。（圖／品牌提供）
▲孫盛希佩戴BOUCHERON 高級珠寶系列Serpent Bohème手環，約3,400,000元。

頑童MJ116成員大淵、瘦子、小春以不同款式的西裝上台頒獎，3人的珠寶總值約1千萬元，皆為Tiffany & Co.，且都運用胸針讓服裝更亮眼，大淵在西裝口袋上方別著太陽與海星造型胸針，瘦子選擇了主石為逾50克拉的黃水晶石上鳥別在領片，小春則將豆莢造型的別針裝飾於領帶，相當別緻。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）

▲頑童M116成員大淵（左起）、瘦子、小春都佩戴Tiffany & Co.珠寶，總值約1千萬元。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）

▲瘦子佩戴Tiffany T1耳環約215,000元、戒指約172,000元。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）
▲瘦子佩戴Tiffany & Co.石上鳥胸針，約3,740,000元。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）
▲大淵佩戴Apollo by Tiffany小型款胸針約1,340,000元（左）、Elsa Peretti® 系列海星胸針約194,000元（右）。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）
▲小春佩戴Jean Schlumberger by Tiffany Peapod胸針約1,070,000元（左）、Tiffany HardWear手鍊約419,000元。

ENERGY從頑童手中拿下年度最佳歌曲獎，5人的造型各異又相互搭襯，坤達佩戴TASAKI珍珠耳骨夾、耳環、戒指等搭配CELINE服裝，牛奶、Toro、阿弟、書偉則都運用BVLGARI珠寶增添光彩，包括經典B. Zero1及Serpenti Viper的項鍊、耳環、戒指等。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）

▲頑童 Energy。（圖／公關照）

▲坤達佩戴TASAKI danger claw耳骨夾52,400元、耳環78,900元。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）
▲坤達佩戴TASAKI balance signature戒指115,000元（左）、102,000元（右）。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）
▲阿弟佩戴BVLGARI B.Zero1戒指、耳環。

▲頑童 Energy。（圖／公關照）

▲牛奶佩戴BVLGARI Serpenti Viper系列珠寶。

▲彭佳慧。（圖／公關照）

▲彭佳慧是表演嘉賓，戴著De Beers珠寶，總價約10,562,000元。

▲彭佳慧。（圖／公關照）
▲彭佳慧佩戴De Beers Arpeggia高級珠寶戒指約525,000元、鑽石耳環約2,110,000元。

▲彭佳慧。（圖／公關照）
▲彭佳慧佩戴De Beers Dewdrop 白金鑽石手環約427,000元、Aura鑽石項鍊7,500,000元。

關鍵字：

金曲獎, 金曲36, 金曲紅毯, 2025金曲獎, 金曲紅毯, 金曲時尚, 珠寶

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