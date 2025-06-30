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誠品坂本龍一紀念影展×新光三越色彩實驗室　讓藝術是生活每個片刻

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▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲誠品電影院推出坂本龍一紀念影展。（圖／各業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

藝術不一定只屬於美術館與劇院。今年夏天兩場藝文活動正從城市展開，邀請你以不同感官走進創作的日常。誠品電影院推出「坂本龍一紀念影展」，一次網羅這位音樂巨匠六部重要影像作品，從音樂現場到電影配樂，感受一位創作者如何以聲音說話；新光三越則以《COLOR YOU！顏色實驗室》為主題開展夏日藝術季，透過五感互動、兒童創作與風格展覽，帶領大小觀眾在色彩中重新認識世界與自己。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲《坂本龍一：終章》歷時5年記錄，將其對生命為何物、自然環境的反思以及最深沉的生命叩問感動呈現。

「坂本龍一紀念影展」回望一位音樂家的終章
2023年逝世的坂本龍一，是當代少數橫跨古典、電子、實驗音樂與電影配樂的全才。他的創作既深刻又敏感，不只是旋律，也是一種與時代對話的方式。誠品電影院特別策劃「坂本龍一紀念特別放映」，以六部重要影像作品作為追憶儀式，邀觀眾在銀幕前重新靠近這位以聲音書寫世界的藝術家。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲《坂本龍一：async 紐約現場》將僅有200人有幸親臨的微型音樂會跨時空於大銀幕上，創造「非同步」現場。

其中《async 紐約現場》將坂本在紐約舉辦僅200人觀賞的私密演出搬上大銀幕，讓觀眾能夠聆聽他在病中用聲音進行哲學思考；而《OPUS》則被視為坂本最後的正式演出，由他親自彈奏20首代表性曲目，場景極簡，彷彿一場他與觀眾的安靜告別。紀錄片《終章》《CODA》也交錯呈現他面對病痛、疫情與死亡的過程中，對於創作的堅持與平靜回望。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲《俘虜》為坂本龍一初次配樂就被國際大獎認可、從此奠定配樂大師地位的電影處女作。

除了紀錄影像，也選映他為銀幕留下的重要配樂作品，如獲得奧斯卡最佳原創音樂的《末代皇帝》、與大島渚合作的《俘虜》等，這些作品讓人聽見坂本龍一如何以音樂建構情感與記憶的空間。對於從未聽過坂本作品的觀眾來說，這場影展是一扇入門之進；對熟悉他的人來說，則像一次靜靜的同行。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲跟著蝌蚪老師一起探索大自然，開心認識這些可愛的小生命。

「新光三越夏日藝術季」色彩、童心與未來設計交會的生活提案
與坂本龍一的靜謐聲音相對應，新光三越則選擇以活潑視覺與五感互動打造夏日藝文體驗。《2025新光三越夏日藝術季》以「COLOR YOU！顏色實驗室」為主題，於6月27日起在台北信義新天地A9登場，並將巡迴至高雄左營。展覽分為五大主題區，從兒童繪畫、插畫創作到玩具設計與共好行動，將藝術從作品拉近到體驗。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲匯聚來自全球超過 40 個國家的得獎作品，以繪畫跨越國界的藩籬，呈現色彩源源不絕的生命力日本-山岸夕悟-戴口罩的春美老師。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲匯聚來自全球超過 40 個國家的得獎作品，以繪畫跨越國界的藩籬，呈現色彩源源不絕的生命力特優-周慕鈞-下雨天的有趣故事。

《世界兒童繪畫巡迴展》網羅台灣與來自40多國的孩童創作，無預設主題，完整保留孩子們用畫筆看世界的方式。插畫家Mia林孜育的《CHANNEL 5》則像一場回到五歲的旅行，以可愛動物、注音符號、媽媽日常為素材，重新構築孩子與大人之間的幽默與理解。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲F-2米特動物樂園樂隊巡演，將專業薩克斯風演奏結合生動有趣的劇場互動演出。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

▲放克玩具Ｘ新光三越聯合展覽。

好球先生的《FUNKLAND》是一座住著仙人掌、蘑菇男孩與療癒角色的奇幻玩具島，每個角色都像情緒的投影——嚕米是沉默的自己，帕吐像會吐槽的你。展覽也規劃限定週邊與角色互動裝置，讓參觀者不只觀賞，也能參與角色誕生的歷程。

▲誠品推出坂本龍一影展。（圖／各業者提供）

更具未來意識的是《哇嗚！長之市！》，這是一場由孩子設計的「未來永續百貨」。七所偏鄉校園的孩子與親子團隊化身觀察家，從高齡友善到空間使用重新設計百貨商場，在展場中展示他們的觀察筆記、手繪地圖與改造提案，用童心思考公共空間如何更美、更貼心。

關鍵字：

音樂, 藝術, 影展, 童心, 色彩, 誠品電影院, 新光三越, 暑假

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