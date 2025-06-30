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每天吃也不會胖！「火鍋減肥法」記住6大原則　沾醬、鍋底都隱藏陷阱

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記者李薇／台北報導　圖／pexels

很多人都愛吃火鍋，覺得水煮類型的鍋類比起便當油炸，好像比較不油、健康，但其實吃鍋也隱藏很多發胖陷阱，像是沾醬、鍋底的選擇，都是一大學問，選對了吃鍋可以更健康，甚至還能幫助瘦身。

▲火鍋,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

1.鍋底選擇

盡量選擇比較清淡的口味，像是鰹魚湯頭、清湯、菌菇湯、番茄鍋等，減脂期間盡量避免麻辣口味的鍋底，因為裡面含有牛油、辣油之類的油脂，會影響到減脂的效果，想要瘦下來就會更艱難。

2.沾料配方

兩勺蒜末、一勺香菜蔥花、一勺辣椒、兩勺醬油、一勺醋，這樣的沾醬口味適用於各種火鍋，盡量少吃沙茶醬，要吃的話份量也不要多，因為沙茶醬內含大量的油跟鹽，一匙熱量可能就破100大卡，所以盡量少沾。

▲火鍋,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

3.選菜

選擇性的點菜，吃火鍋肉絕對是必備的，可以選擇瘦肉較多的肉品，而且盡量選擇肉的原型食物，避免挑選鑫鑫腸、火鍋料這種非天然原型的食材，可以讓身體更加健康，同時多吃蔬菜也對身體大有益處。

4.粗糧代替主食

飯、麵條這類型的單品盡量少點，可以用馬鈴薯、紅薯、玉米這些來代替主食，這樣吃起來更加健康，同時又可以幫助消化。

▲火鍋,減肥,瘦身,。（圖／pexels）

5.不要配飲料

吃火鍋的時候，飲料可以說是必備單品，但碳酸飲料糖分含量超高，雖然讓人覺得喝起來暢快，但是裡面的糖分不僅會讓血糖快速升高，還會加速肌膚的老化，因此應該避免攝取，以免越喝越胖，反而減不下體重。

6.不喝湯

吃火鍋很多人就是喜歡喝湯，但其實裡面都是脂肪和油，而且吃多了普林還會升高，對健康影響很大，熱量還很高，前面少吃的都因為這一碗湯整個補回來，所以一定要改掉這個壞毛病。

關鍵字：

火鍋, 減肥, 瘦身

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