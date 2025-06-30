全球默默吹起的「全色室Color Drenched Rooms」風潮　比極簡更療癒

▲2025年居家趨勢「全色室Color Drenched Rooms」。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

如果你覺得對居家空間感到平凡無感，那麼今年很可能會愛上這個新趨勢「Color Drenched Rooms（全色室）」。這種設計風格正在全球設計圈悄悄崛起，尤其在社群平台如 Pinterest、Instagram、Reddit 的居家設計板塊中討論度節節升高，不少風格大膽又溫柔的空間照，都來自這樣的色彩處理。

用一種顏色，定義整個空間

Color-Drenched 意即「被顏色浸潤」。顧名思義，這種風格的重點，就是用單一主色調佔滿房間的大部分區塊，從牆面、傢具、窗簾、地毯到裝飾品，全都維持在同一色系中。不同於過去追求中性色調或混搭多彩，「全色室」講求一致、沉浸、包覆感，讓顏色像是空氣一樣流動在整個空間。

選擇奶油黃、灰綠、莫蘭迪藍、赭紅、奶茶色或寶石綠等當代熱門色，每一種顏色都會讓空間產生不同氣場。即使是深色系，只要搭配合適光源與材質紋理，也不會讓房間顯得沉重。



跟極簡相比，它不講求留白，而是選擇用一種顏色包圍整個空間，從牆面、沙發、窗簾到地毯，全都沐浴在單一色系中。比起極簡主義講求「去除」，全色室則講求「專注」，選擇一個你真正喜愛的顏色，並將它延伸到每一個角落，像是住進一種情緒裡。

居家包圍式療癒

在經歷幾年疫情影響之後，居家不再只是「住的地方」，而是情緒修復的場域。許多人開始偏好「不被打擾」的包覆感與視覺一致性，「全色室」的出現正好提供這種療癒氛圍。而且比起冷靜的極簡風或白牆裸感，色彩主導的空間更容易透過照片傳達氣氛，不但具社群時代的視覺識別性，也更有話題性。

許多室內設計師開始運用色彩心理學來幫助屋主選擇主色，像灰藍或鼠尾草綠讓人放鬆，赭紅與土橘激發活力，奶油白則帶來溫暖與安全感。這也讓「全色室」不只是潮流，而是能貼近每個人生活狀態的設計方式。對於容易感到視覺疲勞的人，Color Drenched 的一致調性反而是一種安靜陪伴。

如何打造自己的「Color-Drenched Room」？

可以從三步驟開始入門：

1. 選一個你最愛也耐看的顏色作為主軸，建議從奶油系或莫蘭迪色系入手，耐看又不易膩。

2. 從「小空間」開始實驗，如書房、玄關或浴室。試著讓這個空間的主色徹底統一，包括牆面、地毯、窗簾甚至蠟燭與花器。

3. 注意材質變化與光影表現，同色不同材質會讓空間層次更豐富。例如，絲絨沙發搭配陶瓷器皿與金屬燈飾，在單一色調中加入細節變化。

Color-Drenched Room 不僅是風格，也是一種生活態度，讓顏色反映內心，讓空間成為情緒的延伸。2025 的設計趨勢不再鼓勵你「照著別人家的樣子做」，而是讓居家風格回到你自己的節奏與喜好。如果你還沒想好該選什麼顏色，不妨先打開你的衣櫃，觀察你日常中最常穿、最舒服的衣物顏色吧。