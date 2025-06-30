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安格斯12星座一周運勢6／30-7／6　金牛結識帶財朋友、天蠍旅遊運極強

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

本周牡羊座家庭與戀愛能量交疊，單身羊比起在真真假假的網海中尋尋覓覓，不如透過在家族聚會、親友介紹、社區活動或手作課程，更有機會遇見溫暖又能聊得來的新朋友，有伴者可利用假日和對方一起規劃家居或佈置新空間，增加生活情趣，化解日常摩擦。與朋友、閨蜜互動時若有誤會，主動邀對方小聚吃美食最能修補感情。

金牛 4.21～5.20

水星為家庭宮帶來了溫馨的循環，這周溝通氣氛柔和，與家人分享心情或聊聊過去，也許能為感情帶來一分靈感。金星這周末即將從本命宮位移，金錢運升溫，特別是在與人合作或溝通議題上，有機會結識「會帶財」的朋友或開啟新資源。有伴者則適合與另一半一起策劃未來，討論新目標或共同進修，生活默契也在細節中累積。

雙子 5.21～6.20

理財宮持續綻放令人注目的光芒，雙子可以選擇在投資、理財上加強力道，做足功課為自己開啟一波加薪運勢，但也不妨在同時間活化感情世界，有對象的雙子適合一起規劃財務、討論消費習慣，共同設定小目標提升信任感。朋友間多討論現實話題，容易收穫新合作夥伴，單身者也能多一重向外拓展的機會。

巨蟹 6.21～7.21

兩大吉星木星與太陽雙加持之下，巨蟹座這周可以打破沉默，單身蟹多主動約朋友、參加社群活動，容易遇到欣賞你溫柔和親切的新對象，感情穩定者，則適合開誠佈公與對方積極討論未來規劃，一起訂立下半年共同目標，能增進感情默契。朋友間有小驚喜，可能因聚會、社群活動而拉近彼此距離。

獅子 7.22～8.22

太陽在潛意識宮帶來強大後勁，這周獅子座感情主題轉向「心靈深處」，桃花不在熱鬧場合，反而是悄悄潛伏在知性、文青的場合，你容易被能理解你情緒、願意傾聽你心事的人吸引，療癒對話意外撩動心弦。有伴侶的獅子，這周關係進入靜靜流動期，特別適合深聊彼此的秘密與夢想，也適合一起做冥想、瑜伽或參加靜態藝術展。

處女 8.23～9.22

認真的處女座最有魅力，特別是火星當家的這周，處女座適合透過實際行動與認真協作讓有心人注意到你並主動靠近。穩定交往者，可以邀另一半一起參與社團、共同經營一個夢想或小專案，這周討論未來或旅行計畫時，會讓感情升級為「靈魂伴侶」層級。朋友間容易有新合作、跨界聚會，別輕易婉拒這樣的邀約，這或許是新緣分的開始。

天秤 9.23～10.22

金星的移動讓你這周的情感氛圍多了點變化，也為內心帶來更多悸動和渴望。單身天秤內心變得更柔軟，容易對有趣新鮮的人事物敞開心房；但同時情緒起伏也較明顯，容易在曖昧間遊走。對於已有伴侶的天秤，這周不妨勇敢分享你的新目標、邀請對方參與你的計劃或共同見證成果，都會激起對方實際行動上的回應與支持。

天蠍 10.23～11.22

太陽照亮了第九宮位，天蠍座近期會是全星座中最有旅遊運的快樂冠軍，不論工作上、生活上有多水深火熱，只要嘗試異國美食、旅遊、多打開心胸，美好的世界就來到你身邊。單身天蠍這周容易被有遠見、愛冒險或文化背景不同的人吸引。穩定交往者可主動提議旅行、進修、共同培養一個新興趣，讓你們之間多一點新鮮和好奇，也能化解倦怠期。

射手 11.23～12.21

金星、火星交錯影響你的親密宮，感情像理財一樣需要更用心的經營與管理。特別是戀愛中的射手，除了甜言蜜語，偶爾要也討論財務、人生觀等，這些實際議題不僅會帶來安全感，還能促進信任，偶有爭執記得以事論事。單身射手的緣分雖然原地踏步居多，但有機會藉著網路社群遇到聊得來的理性對象。

摩羯 12.22～1.19

單身摩羯這周較容易在專案合作、業務交流等場合，遇見條件優秀、步調和你契合的新對象，甚至一開始就是以「人生規劃」為前提討論未來，雖然過程偏無趣，卻能讓你感到安心踏實。有伴侶者則適合規劃長期目標、討論家庭、投資或職涯轉折，務實溝通反而會讓彼此更有安全感與親密度。

水瓶 1.20～2.18

太陽與火星點亮健康、工作宮，熱衷追求健康生活、積極進修的你，正是最強吸引力之源。此時單身水瓶很容易在健身房、戶外課程、工作坊或親友聚會時，因共同生活目標而遇到有默契的對象。已有伴侶者，建議和對方共同規劃健康餐單、挑戰新運動等，只要有一點小成就，就能拉近心距離。

雙魚 2.19～3.20

雙魚獨特的「感性才華」就是你最佳桃花磁鐵！這周單身雙魚有機會在藝文展、表演、繪畫、攝影或社團活動中結識欣賞你才華、懂你夢想的人，兩人一起創作或討論靈感，曖昧指數狂飆。至於有伴侶的雙魚則適合安排共同的藝術、才藝活動，不僅能化解日常的小鬥氣、小心結，還能讓生活多了新鮮甜美的調味。

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延伸閱讀：

● 這些星座會是妳最好的閨蜜！最值得深交的星座TOP3

● 2025夏季星座旅遊指南！巨蟹、獅子、處女座專屬行程、頂級奢華體驗一次看

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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