2025開架防曬熱銷排行榜揭曉！潤色、噴霧　4大防曬類型最受歡迎

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

防曬早已從季節性保養進化為全民日常關鍵保養步驟，屈臣氏也根據全台門市與官方網路商店的實際銷售數據，整理出2025年度「潤色防曬」、「低敏防曬」、「噴霧防曬」與「海洋友善防曬」等4大防曬熱門品類排行榜！

先前我們寫過完整的2025年防曬推薦，包括挑選重點、使用方法以及新品推薦，這次再進一步看看高人氣的「開架防曬」有哪些。

開架防曬類型

1.潤色防曬，尤其是紫色調，妝前搶先修飾氣色

「潤色型防曬」是兼具保養與妝前打底功能的日常利器，尤其以主打紫、粉色調的修飾型防曬最受青睞。不僅能防禦紫外線，還能修飾蠟黃、暗沉膚色，是追求偽素顏與輕盈妝效者最偏好的防曬類型。

潤色防曬Top 3：ALLIE持采濾鏡調色UV防曬乳#紫陽明妍



▲ALLIE 持采濾鏡調色UV防曬乳（紫陽明妍）40g，NT$850。



水凝乳質地清爽服貼，一抹潤色提亮、遮飾毛孔，實現輕透妝感。搭載五重美肌科技，全天防曬持妝，耐汗、抗摩擦。含玻尿酸保濕成分，使用溫和、配方環境友善。

潤色防曬Top 2：曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露



▲曼秀雷敦水潤肌柔光透亮防曬飾底凝露 80g，NT$429。

透明藍調Ｘ血色粉紅交織薰衣草紫，一抹校正蠟黃膚色，打造宛如天生的光澤感白皙素肌。潤色同時防曬，實現日本女孩憧憬的透明感裸妝肌。

潤色防曬TOP1：Biore含水防曬幻光水凝乳#薰衣草紫



▲Biore含水防曬幻光水凝乳-薰衣草紫 70g，NT$350。

薰衣草紫潤色提亮，打造透明血色感美肌。水感質地輕盈服貼，防曬同時修飾膚色、不泛白，耐汗防水，長效不脫妝。

2.低敏防曬，敏感肌也能安心使用



日益嚴峻的空氣污染與強烈紫外線，加上現代人作息不穩、壓力大，加上生活壓力讓肌膚更容易敏感，溫和低敏防曬成為敏弱膚質的日常必備。挑選此類產品時可留意是否標示為「無香料」、「無酒精」、「敏感肌適用」，更適合長時間日常使用。

而從近期排行榜趨勢也可看出，低敏防曬正逐步升級為「全方位膚況管理」的日常解方，除了溫和穩膚之外，也融合潤色修飾、煥白亮膚等機能，讓敏感肌也能擁有更多選擇。

低敏防曬TOP3：妮維雅LUMINOUS 630淡斑煥白UV防禦乳



▲妮維雅LUMINOUS 630淡斑煥白UV防禦乳 40ml，NT$999。

專利LUMINOUS 630深入肌底淡化色斑，搭配維他命E與玻尿酸，提亮膚色、修護保濕。質地輕盈好推，防護同時呵護膚質。

低敏防曬TOP2：德美醫研純物理亮顏潤色防曬乳SPF50+/PA++++



▲德美醫研純物理亮顏潤色防曬乳SPF50+/PA++++，NT$690。

100%純物理防曬，低敏不刺激，自然潤色提亮膚色，打造輕盈裸妝感。添加維他命C與神經醯胺，保濕同時提升肌膚明亮度，防護UVA、UVB，展現光滑均勻美肌。

低敏防曬TOP1：理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液



▲理膚寶水安得利清爽極效夏卡防曬液 50ml，NT$940。

無添加防腐劑，眼周及敏弱肌皆適用，搭載獨家UVMUNE 400科技，有效抵禦極長波UVA，預防曬黑曬老，獨家NETLOCK科技強化防水、防汗，質地水潤清爽不黏膩。

3.噴霧型防曬，快速補擦零黏感



高溫悶熱的台灣夏季，讓「快速、清爽、不沾手」的噴霧型防曬成為戶外活動與日常通勤者的最愛。無論在戶外補噴，或是運動後即時降溫，噴霧防曬提供了高度機動與便利性，補防曬也變得更加直覺與輕鬆。

不過噴霧型防曬雖便利，但仍須確保每次補噴的用量與均勻度，可搭配手部輕拍幫助吸收，提升防護效果。同時若使用於臉部，也不建議直噴，可以噴在手上再按壓至臉部較安全。

噴霧防曬TOP3：我的心機亮白保濕防曬噴霧SPF50/PA++++



▲我的心機亮白保濕防曬噴霧SPF50/PA++++ 90ml，NT$199。

高規格防曬力有效阻擋UVA與UVB，噴霧細緻均勻，可倒噴瓶身設計，無死角使用更便利。還添加珍珠粉、熊果素、玻尿酸等亮白保濕成分。

噴霧防曬TOP2：妍霓絲SPF50清爽沁涼防曬噴霧



▲妍霓絲清爽沁涼防曬噴霧SPF50 180ml，NT$998。

高效防曬同時帶來涼感舒適，噴霧質地清爽透氣不黏膩，不泛白、不脫屑。抗汗抗摩擦，適合運動與戶外活動，全膚色適用，臉部身體一瓶搞定。

噴霧防曬TOP1：SUNCUT UV 曬可皙高效防曬水珠噴霧



▲SUNCUT UV 曬可皙高效防曬水珠噴霧（三麗鷗）60ml，NT$388。

超水感噴霧質地，速乾服貼不黏膩，防水、防汗、抗摩擦不易脫落。添加玫瑰果、摩洛哥堅果與荷荷巴油，同時對抗紫外線與乾燥傷害。

4.海洋友善成環保新常態



防曬產品是否對環境友善，也成為重要的選購考量。標示「海洋友善」的防曬商品，多半不含對珊瑚有害的化學成分，並具備高效防水抗汗機能，適合長時間戶外活動與接觸水域時使用。

海洋友善防曬TOP3：Divinia純淨友善水感防曬乳 SPF50+****



▲Divinia純淨友善水感防曬乳SPF50+**** 50ml，NT$279。

使用珊瑚友善成分，同時採用環保包裝、綠色生產，可減少30%碳排放量、達到65%節能與地球永續共生。極簡配方組成，並擁有高係數長效防曬。

海洋友善防曬TOP2：Biore海洋友善超輕感高防曬乳液



▲Biore海洋友善超輕感高防曬乳液 40ml，NT$350。

專為高溫高濕氣候設計，質地輕盈不黏膩，防水耐汗通過80分鐘測試。採海洋友善無塑膠微粒配方，無香料、色素，包裝選用再生塑料與FSC紙材，防曬同時實踐環境永續。

海洋友善防曬TOP1：雪芙蘭海洋友善極效防水防曬乳

▲雪芙蘭海洋友善極效防水防曬乳 50g，NT$279。

海洋友善配方符合國際認定規範，最高防曬規格有效阻隔UVA與UVB，預防曬黑曬傷。搭載3D防禦技術，抗水耐汗80分鐘不減效。質地清爽不泛白，臉部身體皆可用。

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