Balenciaga聯名PUMA芭蕾舞鞋封神了　女生夢幻清單、話題單品價格一次看

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Balenciaga巴黎世家與Puma的聯名終於正式開賣！從形象廣告到服裝、鞋履單品，滿滿都是話題！

Balenciaga於今年三月份時發表的2025秋冬大秀上，驚喜亮相了與Puma的聯名，早已讓時尚迷們期待萬分，現在終於正式上市！Balenciaga x Puma系列包含成衣、鞋履單品，其中改版自Speedcat的全新「Balenciaga｜Puma Ballerina」芭蕾舞鞋，完美結合了運動與優雅時尚，女孩們夢想中的芭蕾舞鞋就此誕生。

Balenciaga x Puma聯名系列價格一覽

販售地點：台灣所有店點（台北微風信義、微風廣場、信義新天地A9、台北101與高雄漢神巨蛋）均有販售。

Balenciaga｜Puma Ballerina芭蕾舞鞋



帶領Puma再攀巔峰的Speedcat鞋款是這回雙方聯名的主角，其中這雙Ballerina芭蕾舞鞋簡直封神了！Speedcat被改造為平底芭蕾舞鞋型，側邊鏤空更添優美氛圍，前方裝飾著印有Balenciaga Logo的蝴蝶結，提醒我們別忘了Balenciaga浪漫的一面，光澤緞面以及粉色、寶寶藍色的選擇，更是沒有打算放過所有女孩的荷包！

▲Balenciaga｜Puma Ballerina芭蕾舞鞋，NT$18,400。



破壞風Speedcat

仿舊設計Balenciaga最拿手，透過這回聯名，Balenciaga將Speedcat轉變為柔軟服貼的襪鞋輪廓，標誌性的Formstrip條紋前半段呈現被撕毀的模樣，並加入了髒污及磨損的痕跡，看起來就像是你已經穿了多年、最能溫柔包覆雙腳的那雙鞋。

▲破壞風Speedcat ，NT$23,100。



懶人鞋版Speedcat

同樣的Speedcat鞋型，Balenciaga也運用柔軟的裂紋皮革製作出無鞋帶版本的Speedcat。

▲懶人鞋版Speedcat，NT$23,100。



Balenciaga x Puma服裝系列

雙方透過合作將運動套裝提升到不同層級，合身版型的足球運動熱身服飾有Balenciaga獅子徽標，搶眼配色融入街頭感，其中一件皮衣外套則是跳脫運動風格的吸睛設計；當然，也有不按牌理出牌的驚喜品項，例如這件仿麂皮浴袍大衣，連35萬元的售價也讓人張大嘴巴！

▲合身運動服夾克，NT$58,800。



▲連帽運動服夾克，NT$56,800。



▲皮衣夾克，NT$275,000。



▲浴袍，NT$350,000。



▲棒球帽，NT$17,600。

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