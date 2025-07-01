fb ig video ETtoday search mobile

Balenciaga聯名PUMA芭蕾舞鞋封神了　女生夢幻清單、話題單品價格一次看

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

Balenciaga巴黎世家與Puma的聯名終於正式開賣！從形象廣告到服裝、鞋履單品，滿滿都是話題！

Balenciaga於今年三月份時發表的2025秋冬大秀上，驚喜亮相了與Puma的聯名，早已讓時尚迷們期待萬分，現在終於正式上市！Balenciaga x Puma系列包含成衣、鞋履單品，其中改版自Speedcat的全新「Balenciaga｜Puma Ballerina」芭蕾舞鞋，完美結合了運動與優雅時尚，女孩們夢想中的芭蕾舞鞋就此誕生。

Balenciaga x Puma聯名系列價格一覽

販售地點：台灣所有店點（台北微風信義、微風廣場、信義新天地A9、台北101與高雄漢神巨蛋）均有販售。

Balenciaga｜Puma Ballerina芭蕾舞鞋

帶領Puma再攀巔峰的Speedcat鞋款是這回雙方聯名的主角，其中這雙Ballerina芭蕾舞鞋簡直封神了！Speedcat被改造為平底芭蕾舞鞋型，側邊鏤空更添優美氛圍，前方裝飾著印有Balenciaga Logo的蝴蝶結，提醒我們別忘了Balenciaga浪漫的一面，光澤緞面以及粉色、寶寶藍色的選擇，更是沒有打算放過所有女孩的荷包！

▲Balenciaga｜Puma Ballerina芭蕾舞鞋，NT$18,400。

破壞風Speedcat

仿舊設計Balenciaga最拿手，透過這回聯名，Balenciaga將Speedcat轉變為柔軟服貼的襪鞋輪廓，標誌性的Formstrip條紋前半段呈現被撕毀的模樣，並加入了髒污及磨損的痕跡，看起來就像是你已經穿了多年、最能溫柔包覆雙腳的那雙鞋。

▲破壞風Speedcat ，NT$23,100。

懶人鞋版Speedcat

同樣的Speedcat鞋型，Balenciaga也運用柔軟的裂紋皮革製作出無鞋帶版本的Speedcat。

▲懶人鞋版Speedcat，NT$23,100。

Balenciaga x Puma服裝系列

雙方透過合作將運動套裝提升到不同層級，合身版型的足球運動熱身服飾有Balenciaga獅子徽標，搶眼配色融入街頭感，其中一件皮衣外套則是跳脫運動風格的吸睛設計；當然，也有不按牌理出牌的驚喜品項，例如這件仿麂皮浴袍大衣，連35萬元的售價也讓人張大嘴巴！

▲合身運動服夾克，NT$58,800。

▲連帽運動服夾克，NT$56,800。

▲皮衣夾克，NT$275,000。

▲浴袍，NT$350,000。

▲棒球帽，NT$17,600。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 鞋頭必關注！本週人氣球鞋盤點，AURALEE x New Balance 204L、INVINCIBLE x ASICS GEL-NIMBUS...最新鞋款一次看

● 3萬元帶回藍寶堅尼車鑰匙！Balenciaga幫你實現超跑夢，全新跨界聯名單品、價格一覽

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Balenciaga, PUMA, 芭蕾舞鞋

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【車頂飛了！】國道「空降障礙物」 後車閃不掉當場撞上

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

小蘇打超狂5妙用！衣服發黃、油煙水垢都搞定　還自然溫和不傷手

小蘇打超狂5妙用！衣服發黃、油煙水垢都搞定　還自然溫和不傷手

夏天短髮髮型推薦！宋慧喬、趙露思親身示範　清爽減齡還顯臉小 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來 美到發瘋！舒華補妝照狂吸17.6萬人讚　超顯白唇色被問爆 IKEA秒殺復古旋轉椅還特價你信嗎？　超可愛蘑菇燈399就買得到 蔡依林登封新造型曝！「高衩裙氣場全開」搶當VALENTINO復古女神 即使不完美也先開始！「4個方法」教你克服拖延症 美到認不出來！子瑜櫻花粉人魚捲髮太仙了　88萬人讚奪TWICE之冠

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面