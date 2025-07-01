fb ig video ETtoday search mobile

太陽太毒別出門！5 種宅室內也很快樂的避暑提案

>

▲汗臭,異味,夏天。（圖／pexels）

▲夏天來臨氣溫越來越高，有幾個避暑方案讓民眾能好好享受這季節。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

夏天發威，台灣天氣每日創高溫，酷熱的氣候讓許多人選擇待在室內。這種天氣下外出不僅可能引起身體不適，甚至可能導致熱衰竭或中暑，選擇適當的娛樂活動來躲避高溫很必要。以下是五個推薦的高溫天氣下的娛樂活動，讓您既能享受夏日的樂趣，又能有效避暑。

▲▼國立故宮博物院。（圖／記者湯興漢攝）

▲國立故宮博物院有大量珍貴館藏，可以消磨一整天。（圖／記者湯興漢攝）

參觀博物館與美術館
博物館和美術館不僅提供豐富的文化跟美麗展品，也是避暑的好去處。這些場所通常有良好的空調設施，室內環境涼爽宜人。參觀者可以在舒適的環境中，欣賞各式展覽、了解歷史故事或現代藝術，既增廣見聞又能避開戶外的酷熱。故宮博物院、高雄的駁二藝術特區或住家附近的博物館景點，都是不錯的選擇。

▲燈籠,風鈴,窗簾,看電視,看電影,追劇,農曆7月。（圖／unsplash）

電影馬拉松日
舉辦一場家庭或朋友間的電影馬拉松日，是避暑的絕佳選擇之一。選擇幾部心儀已久的電影，備上冷飲和零食，舒舒服服地在家享受視覺盛宴。現在的串流媒體平台如Netflix、Disney+等，提供了豐富的電影和電視劇選擇，讓您可以輕鬆度過一整天的娛樂時光。

▲游泳,夏天,消暑,泳帽,玩水,戲水。（示意圖／免費圖庫PIXABAY）

水上樂園或游泳池
玩水是最直接有效的降溫方法，前往水上樂園或游泳池，不僅可以消暑，還能進行有氧運動，增進健康。台灣有多個知名的水上樂園，如六福村、義大遊樂世界等，提供豐富的水上遊樂設施，適合全家大小一起享受清涼樂趣。

▲▼圖書館,讀書,飲料,飲食,K書。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

書店或圖書館閱讀
愛書人士在炎炎夏日可以選擇前往書店或圖書館，享受靜謐的閱讀時光。書店和圖書館通常設有良好的空調系統，提供舒適的閱讀環境。您可以選擇一本自己喜歡的書籍，沉浸在故事的世界中，度過悠閒的下午，各縣市圖書館都是理想的去處。

▲▼夏天,電費,大同3C,夏季年中慶,空調,冰箱,優惠。（圖／取自免費圖庫pexels）

DIY手工藝活動
在家進行DIY手工藝活動，不僅能避開高溫，還能發揮創意和動手能力。可以選擇製作手工飾品、繪畫、拼貼畫或手工肥皂，甚至是做菜，不僅充實了時間，還能創造出獨一無二的作品。這類活動不受天氣影響，是與家人或朋友共度美好時光的好選擇。

關鍵字：

避暑, 夏日, 娛樂, 炎熱, 活動

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【撞車先凶？】高雄75歲阿北倒退嚕撞後車！下車爆氣嗆：你撞我

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

即使不完美也先開始！「4個方法」教你克服拖延症

即使不完美也先開始！「4個方法」教你克服拖延症

夏天短髮髮型推薦！宋慧喬、趙露思親身示範　清爽減齡還顯臉小

夏天短髮髮型推薦！宋慧喬、趙露思親身示範　清爽減齡還顯臉小

營養師曝吃地瓜好處　「冰過再吃」更有助減脂瘦身 星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　迎接下半年免費一杯喝起來 5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距 小蘇打超狂5妙用！衣服發黃、油煙水垢都搞定　還自然溫和不傷手 太陽太毒別出門！5 種宅室內也很快樂的避暑提案 青森蘋果入菜、手做絕美葫蘆燈　住星野「奧入瀨溪流飯店」被綠意包圍太療癒 安格斯12星座一周運勢6／30-7／6　金牛結識帶財朋友、天蠍旅遊運極強

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面