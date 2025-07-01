青森蘋果入菜、手做絕美葫蘆燈　住星野「奧入瀨溪流飯店」被綠意包圍太療癒

文、圖／Ean

啟程：星星相遇

這趟旅程，是我首次從台灣飛往未曾造訪的仙台機場，不過是再次搭乘了熟悉的星宇航空。從桃園出發，前往深藏於青森縣山林清溪間的星野集團奧入瀨溪流飯店。繼三月搭配星宇航空造訪九州熊本後，再度選擇這對品牌聯手，不僅感到安心更對這趟初夏避暑之旅充滿期待！

▲就是這面窗綠的發亮，吸引我回訪，每次經過，都忍不住一拍再拍。

▲潺潺溪流映著滿眼新綠，奧入瀨的春日，是自然最動人的樣子。

▲躺進溫泉，望著溪畔綠意，這就是星野奧入瀨的春日療癒日常。

▲很有誠意的蔬果汁，是我每回來星宇貴賓室所不會錯過的優質飲品。

▲星宇一航貴賓室空間小而美，質感相當不錯。

▲坐落於奧入瀨溪畔的核心地段，飯店就像隱身在森林裡的綠色秘境。

這回出發點仍是桃園機場第一航廈。上回為了開箱第二航廈的星宇貴賓室幾乎讓我急行軍的橫跨整座機場，這次回歸熟悉動線，重返一航的星宇貴賓室。環境依然優雅舒適，我首次試了素食選項的小米南瓜粥，搭配脆口的素鬆與剝皮辣椒包，出乎意料的合口味。搭配貴賓室人員親切的款待，讓我還沒起飛就有了愉悅的好心情。

▲星宇航空貴賓室從外觀到室內細節，都貫徹一致的設計語言，展現品牌美學的高完成度。

▲結合自助吧與現點料理，打造出一份專屬於自己的豐盛早餐時光。

飛行過程中，星宇航空的機上娛樂系統支援連接自己的藍牙降噪耳機，讓我一邊享用美味餐點同時也能自在享受影片與節目，剛好最近正投入高爾夫球的學習，趁機在高空觀看教學影片觀摩，也成了這趟飛行的小樂趣。

▲無線連結、自選內容，星宇的機上娛樂讓旅程更隨心所欲。

▲蜷尾家的冰淇淋與機上高爾夫節目，讓我的空中時光充滿味覺與視覺享受。

奧入瀨溪流飯店：綠意包圍的靜謐日常

再次回到奧入瀨溪流飯店，恍若走入一年前的美好回憶，每一處綠意仍舊令人怦然。這次入住溪邊側的西式客房，室內設計融合日式簡約與現代舒適，大片窗景正對潺潺溪流，坐在沙發上泡一杯茶或咖啡，就是最簡單卻奢侈的靜心時光。

▲滿眼嫩綠與涼爽氣溫，奧入瀨溪流成為夏日絕佳的避暑勝地。

▲得天獨厚的地理位置與優質住宿，讓星野集團奧入瀨溪流飯店持續維持一房難求的熱度。

▲以深色木質為主軸，空間散發沉穩而溫暖的氛圍，讓旅人放鬆身心。

▲讓人感覺安心寧靜的休憩空間，當然也獲得一夜好眠。

▲在窗邊沙發泡杯茶，綠意環繞，彷彿時間都慢了下來。

體驗｜葫蘆燈工作坊：把溪流的光影帶回家

飯店活動多元之餘還會推陳出新，即便我是連續兩年都在5月造訪，仍能帶回新鮮體驗。像是首次嘗試的「葫蘆燈工作坊」就很有意思！從挑選葫蘆造型、繪圖到鑿刻，全由自己動手完成。老師細心引導我們在葫蘆上刻畫靈感取自溪流苔蘚的紋理，鑿刻的過程十分療癒，作品完成時，每盞燈都映出獨一無二的光影。最後飯店還提供底座與燈泡，返家後每當在夜裡點亮，總會想起溪水流動的聲音與舒心的綠意。

▲老師親切又詳細的說明手作步驟。

▲在製作過程中，奇妙地感受到一種禪定般的寧靜與專注。

▲不論圖案各異，所有葫蘆燈在點亮瞬間，都綻放出屬於自己的獨特光彩。

▲獨特造型的葫蘆燈，各自散發溫暖光芒，映照出不同的故事與風情。

▲星野奧入瀨溪流飯店不僅有葫蘆燈製作，還有其他創意課程等待旅人發掘。

奧入瀨溪流敞篷巴士｜乘著風光而行，用超廣角框住森林的呼吸

去年曾沿著奧入瀨溪流徒步觀察苔蘚的細節，今年則換個方式，搭上敞篷巴士，用更輕鬆的節奏擁抱這片綠意。巴士開篷行駛，風拂面頰、溪流潺潺、鳥鳴入耳，初夏的奧入瀨綠意正盛，坐在車上，彷彿每個感官都被自然重新喚醒，這是一段會讓人忍不住嘴角上揚的旅程。

▲充滿生機的奧入瀨溪流，即使不是首次造訪，依然讓我興致盎然。

▲隨著巴士緩緩前行，眼前風景不斷變換，大家興奮地將美景一一珍藏。

我特別攜帶了Canon RF10-20mm f/4L IS STM超廣角鏡頭，利用超低變形的視角與仰拍角度，捕捉森林與天空交匯的張力，沿途兩側林木高聳，當自然光從林葉間灑落，光斑與陰影交錯在畫面中，每一次快門，彷彿都能封存一段森林的呼吸。

▲陽光灑落林間，光影交織出森林的韻律。

敞篷巴士行經溪流旁各個美景點，最後會停靠十和田湖，讓旅客下車稍作停留。這是個放鬆且輕鬆的方式，適合不想走長距離又想深度體驗溪流美景的旅人。

▲亮眼的敞篷巴士，讓這趟奧入瀨溪流之旅更加精彩！

▲十和田湖波光粼粼，映出另一番迷人風情。

奧入瀨新綠下午茶｜在溪畔光影中，啜飲春日限定的美好

搭完敞篷觀光巴士回到飯店，我在臨溪的水景特等席稍作停留，迎著午後斜陽，品嘗這套只在春季現身的「新綠下午茶」。潺潺溪聲就在耳畔，光影搖曳在桌面上，一切都顯得剛剛好。

套餐包含五款以春季為靈感設計的甜品與三款香草茶，茶點與飲品皆有不俗水準，甜而不膩，層次豐富，搭配窗外一整幅自然綠景，讓人不知不覺放慢了呼吸。每日限量僅六位，需於三天前預約，價格為每位5500日圓，活動期間為4月15日至5月31日，即使錯過這段期間也無妨，因為星野集團總是善於為每一季量身打造專屬的時間限定企劃，為旅人創造值得記憶的片刻，無論何時造訪，總能有讓人享受當下的用心體驗，不過務必記得先行預約。

▲在自然環繞中品味下午茶，幸福感油然而生。

▲坐落溪畔的特等席，午後斜陽灑落，營造閒適氛圍。

▲限量六席的珍貴下午茶體驗，每一季星野集團都用心打造，讓旅人擁有專屬回憶。

▲五款春季靈感甜點與三款香草茶，層次豐富，甜而不膩，完美搭配溪流綠景。

飯店餐廳推薦｜館外窯烤披薩的美味享受

若在此連泊，飯店沒提供中餐沒關係、走出飯店散步一下，就有間Ortolana窯烤披薩小木屋等待上門！這是二訪，去年來過一次留下不錯印象，採吃到飽，一人只要折合台幣5百多（依當時匯率調整）， 最讓我印象深刻的是青森的新鮮生菜沙拉吧，特別是冰花生菜口感清脆，讓我一再回味。還有窯烤披薩、湯品、咖哩飯等，是健康又美味的餐點選擇，十分推薦。

▲位於飯店附近的Ortolana窯烤披薩小木屋，二訪依然讓人驚喜。

▲現場窯烤披薩，每一片都帶著炭火與木柴的自然香氣。

▲新鮮豐富的青森生菜沙拉吧，冰花生菜的清脆口感令人印象深刻。

飯店自助晚餐｜青森蘋果饗宴

飯店自助晚餐主打多款使用青森蘋果入菜的創意料理，從主菜到甜點皆融入青森蘋果元素，還有新鮮的生魚片，包括花枝和甜蝦。

餐廳還提供三種不同品種的蘋果汁無限暢飲，讓人一次品嘗蘋果多變的風味。甜點以蘋果派搭配冰淇淋作結，一如整段旅程般溫潤圓滿。

▲餐廳外觀，無數個紅蘋果，宣告這是一場以青森蘋果為主題的美味饗宴。

▲創意蘋果入菜的多款料理，融合在地風味與新鮮食材。

▲精緻的取餐檯，提供各式美味料理。

▲清爽青森蘋果搭配起司與番茄，繽紛又清新的沙拉佳餚。

溪流露台早餐：只有春夏才吃得到的風景

跟去年一樣，特別預約了每年5至9月限定的「溪流露台早餐」，加價升級後可於溪畔露天用餐。早晨鳥語、陽光與溪水聲，佐以在地美味，是視覺與味覺的多感官饗宴。若時間允許，建議連住兩晚，一次享受戶外、一回回歸室內，體驗截然不同的早餐風景。

▲一邊享用早餐，伴隨鳥語與潺潺流水聲，令人心曠神怡。

▲多款飲品自助區，讓旅人自由選擇喜愛的早餐飲料。

▲開心享用豐盛早餐，在溪流露台感受自然與美食的完美結合。



▲室內餐廳多樣菜色，稀飯配梅子，清爽涼拌豆腐完美搭配。

▲每日現榨，保留青森蘋果最自然的鮮甜滋味。

這場搭配星宇航空與星野集團的初夏之旅，不僅僅是一趟移動，更像是一場「轉換」，從日常奔忙轉入自然節奏。在奧入瀨，無論你是創作者、慢旅人，還是渴望一場單純放鬆的人，都能找到專屬的綠色庇護所，期待下一次，再與這片溪聲與光影重逢。

沉浸在溫泉熱湯中，感受身心與自然共鳴的寧靜力量。

▲植物的色彩，映照著季節的獨特表情。

/ Info. /

星野集團奧入瀨溪流飯店

官網

地址：青森縣十和田市奥瀬栃久保231 034-0301

交通：JR八戶站、青森站、青森屋，飯店有提供接駁車服務

星野集團官網

星星相遇｜星宇航空 ╳ 星野集團

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