fb ig video ETtoday search mobile

減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　好脂肪食物也在內

>

▲▼減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　 。（圖／Unsplash）

▲減重更該攝取好油脂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫炎熱，又是出動短褲、背心的時刻，你的減重計畫達標了嗎？減重不是餓肚子，而是該挑對食物，只要掌握能促進代謝、延長飽足感的食物就行，以下介紹幾種讓你吃得飽又不發胖的好選擇。

#綠色蔬菜

像是花椰菜、菠菜、地瓜葉等，不僅熱量極低，還富含膳食纖維，有助於增加飽足感、穩定血糖、減少暴飲暴食。此外，纖維能促進腸道蠕動、幫助排便，間接減少腹脹與水腫。

▲▼減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　 。（圖／Unsplash）

#蛋白質類食物

水煮蛋、雞胸肉、豆腐或毛豆都屬於蛋白質食物，因為蛋白質消化需要較多熱量，有「熱效應」，在攝取時就會消耗更多能量，也能維持肌肉量、防止基礎代謝率下降，對減重非常關鍵。

#全穀類

全穀類像是糙米、藜麥、地瓜。它們比白飯或麵包更有營養、含有更多纖維與維生素，能讓血糖上升較慢、減少胰島素波動，進而降低脂肪囤積。

▲▼減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　 。（圖／Unsplash）

#低糖水果

水果要挑對，像是奇異果、藍莓、葡萄柚。這些水果含有豐富的抗氧化物和維生素C，有助脂肪代謝，也能改善腸道菌相，讓身體處於更健康、易瘦的狀態。

#好脂肪的食物

像是酪梨、堅果、橄欖油。適量攝取好油脂有助提升飽足感與荷爾蒙平衡，並促進脂溶性維生素吸收，對長期體脂調整更有效。

關鍵字：

減重, 飲食, 營養, 瘦身, 夏日

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【求助議員畫面曝】軍品店闆娘傳訊「會度過難關」！5天後傳不幸消息

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方

婚姻能長久的3大星座組合！TOP 1簡直心有靈犀　願意包容、支持對方

最貪心星座Top 3 ！第一名的需求是無底洞　想成為目光焦點

最貪心星座Top 3 ！第一名的需求是無底洞　想成為目光焦點

「大馬最美千金」喜懷第三胎　曬愛馬仕「天花板」鑽石包放閃

「大馬最美千金」喜懷第三胎　曬愛馬仕「天花板」鑽石包放閃

常覺得沒有衣服穿？4種類型單品一定要趕快斷捨離 IKEA絕版品出清史上最低 3 折起　「9元超好用單品」每家都用得到 Z世代流行「微退休」　一眼望到頭的人生早已不是追求目標 「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭 減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　好脂肪食物也在內 麻辣控洗版！「麻辣鍋牛肉麵」成新一代寶藏泡麵　3個月賣破35萬碗 房間裡出現充滿回憶的東西！探究你喜歡的是哪種戀人類型

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面