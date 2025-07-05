減重不用餓肚子！「5類食物」讓你越吃越瘦　好脂肪食物也在內

▲減重更該攝取好油脂。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

高溫炎熱，又是出動短褲、背心的時刻，你的減重計畫達標了嗎？減重不是餓肚子，而是該挑對食物，只要掌握能促進代謝、延長飽足感的食物就行，以下介紹幾種讓你吃得飽又不發胖的好選擇。

#綠色蔬菜

像是花椰菜、菠菜、地瓜葉等，不僅熱量極低，還富含膳食纖維，有助於增加飽足感、穩定血糖、減少暴飲暴食。此外，纖維能促進腸道蠕動、幫助排便，間接減少腹脹與水腫。

#蛋白質類食物

水煮蛋、雞胸肉、豆腐或毛豆都屬於蛋白質食物，因為蛋白質消化需要較多熱量，有「熱效應」，在攝取時就會消耗更多能量，也能維持肌肉量、防止基礎代謝率下降，對減重非常關鍵。

#全穀類

全穀類像是糙米、藜麥、地瓜。它們比白飯或麵包更有營養、含有更多纖維與維生素，能讓血糖上升較慢、減少胰島素波動，進而降低脂肪囤積。

#低糖水果

水果要挑對，像是奇異果、藍莓、葡萄柚。這些水果含有豐富的抗氧化物和維生素C，有助脂肪代謝，也能改善腸道菌相，讓身體處於更健康、易瘦的狀態。

#好脂肪的食物

像是酪梨、堅果、橄欖油。適量攝取好油脂有助提升飽足感與荷爾蒙平衡，並促進脂溶性維生素吸收，對長期體脂調整更有效。