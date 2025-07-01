蔡依林登封新造型曝！「高衩裙氣場全開」搶當VALENTINO復古女神

記者鮑璿安 ／綜合報導

流行天后蔡依林帶來新專輯《Pleasure》，而她也再度以強大氣場驚艷時尚圈，擔任VALENTINO品牌代言人的她，此次穿上2025早秋系列服裝登上《V China》七月號雜誌封面，以三種截然不同的造型詮釋女性多樣風格與獨立精神。

在第一張封面照中，蔡依林以一身拼接馬甲與高衩波點長裙立於黃藍交錯的工業背景中，黑色蕾絲手套搭配花卉刺繡絲襪，營造剛柔並濟的衝突美感。她大膽開腿的姿勢與率性神情，為高級時裝注入街頭態度。緊接著她化身維多利亞式的花園女神，身穿粉裸色透視刺繡洋裝置身金色雕花鏡框之中，襯托出她溫柔細膩的一面。

此外，蔡依林穿著創意總監Alessandro Michele 操刀的極繁美學新裝，復古粉紅緊身洋裝搭配綠色小圓帽與大型黑色蝴蝶結，鏡頭前的她展現銳利貓眼妝與誇張黑色尖指甲，展現前衛戲劇張力。這身造型彷彿復古與未來的混合體，極具視覺衝擊，體現VALENTINO 2025早秋系列在色彩與剪裁上的實驗性，也讓大家見證天后的多元風格。





▲蔡依林與林志玲拎上Valentino Garavani Nellcôte包款 。（圖／品牌提供）

設計師Alessandro Michele入主Valentino 之後，持續強化品牌記憶點，帶來了全新的Valentino Garavani Nellcôte 系列包款，讓蔡依林和林志玲都愛不釋手，蔡依林身穿刺繡印花的丹寧外套配上搶眼的蝴蝶結髮飾進行搭配，超有波西米亞風格。而林志玲也於影展期間被街拍捕捉到穿著Valentino 2025早秋系列造型，搭配Valentino Garavani Nellcôte包款、太陽眼鏡以及Cherryfic櫻桃圖樣休閒鞋，展現日常時尚的率性魅力。

以下看更多精選包款





▲Prada以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上 。（圖／品牌提供）





▲木質提把鉤織提包、流蘇造型包款超浪漫 。（圖／品牌提供）



Prada也推出一系列彩色編織單品，成為夏日美好的調色盤，以藤織、仿拉菲草鉤織等輕盈的材質，運用在各式包款上，像是熱賣Aimée包款從皮革材質搖身一變為拼接鉤織肩背包，甚至有可愛的流蘇造型包款，盡顯浪漫格調。另外也帶來了多色的鉤織提包，從裡到外都洋溢度假氛圍；而藤織亞麻混紡肩背包與木質提把鉤織提包更以異材質結合勾勒出獨特態度，各式包款以粉紅色、豔陽橘、天空藍、青草綠等彩虹般的彩盤，編織專屬夏日風情。