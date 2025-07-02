美國輕量Shark無線吸塵器登台　1.5公斤機身配美型設計搶市

▲美國輕量Shark無線吸塵器登台。（圖／品牌網搜）

記者蔡惠如／綜合報導



清掃工具也講究設計與操作體驗，尤其在空間精緻、需求多元的台灣市場，輕量、好操控又有實力的吸塵器更成為熱門選擇。來自美國的創新家電品牌Shark，近日正式宣布進軍台灣，主打機身僅重1.5公斤的無線吸塵器「EVOPOWER Neo」，以簡約外型搭配靈活設計，在吸引外貌協會的同時，也試圖解決日常打掃的痛點。



EVOPOWER Neo最大的亮點，是結合超輕量設計與貼心的人體工學操作。除了全機僅1.5公斤，單手使用無負擔，吸塵器還搭載可彎折的L型延長管，讓使用者能輕鬆清掃沙發下、櫃子底等平常難以觸及的低處，不需大動作搬移家具，操作上更加靈活實用，最長使用時間為35分鐘。透過L型可調式延長管設計，可將延長管折彎，平貼地面進行低處

打掃。





在台也推出升級款的EVOPOWER Neo+版本，配有自動集塵充電座，吸完後可一鍵回座集塵，減少手動清潔集塵盒的麻煩，最長可儲存30天份量，在深夜等需降低噪音的環境，還可使用「靜音按鈕」關閉自動集塵功能，僅進行充電，維持夜間安寧。Shark同步引進另一款搭載感應自動調節吸力的「CleanSense」系列，主打智慧偵測灰塵、優化清潔效率，滿足更多樣的使用需求。

重1.5公斤的EVOPOWER Neo售價13,800元、搭載雙電池、使用時間最長達70分鐘的EVOPOWER Neo+版本重量1.7公斤，售價17,800元；Shark Clean Sense IQ無線吸塵器售價14,800元、Shark Clean Sense IQ+售價19,800元。

英國家電品牌 Dyson 也曾在2021年推出一款主打輕量的無線直立式機種Micro 1.5 kg，全機含延長管與吸頭重量僅 1.5 kg，搭載 Hyperdymium 高速數位馬達，並配備 8 旋氣 cyclone 集塵系統與 五層全機密封過濾，吸力為50AW，比起其他系列的100AW稍弱，續航力最長為25分鐘，目前在台已無販售。