金曲36最佳MV獎入圍作品評析　落日飛車合作南韓樂團HYUKOH奪獎

文／人物誌

金曲36頒獎典禮於6月28日於台北小巨蛋登場，入圍名單自5月公布以來，像是〈星期五晚上〉入圍年度歌曲、蕭煌奇與李榮浩競爭歌王，熱門獎項皆引來了不少樂迷討論；而這篇文章將針對「最佳MV獎入圍作品」撰文，一同來看看海內、外導演，將如何用影像詮釋音樂中的靈魂與精神！

〈Antenna〉（HYUKOH & 落日飛車《AAA》）／導演：rafhoo／夕陽音樂產業有限公司



▲落日飛車與韓國樂團HYUKOH攜手推出的專輯《AAA》。（圖／落日飛車Sunset Rollercoaster 官方臉書專頁）

台灣樂團「落日飛車」、韓國樂團「HYUKOH」攜手推出的專輯《AAA》，其中收錄曲〈Antenna〉MV，找來了《想見你》許光漢、中國創作歌手竇靖童擔當男、女主角。作為唯一一首用中文填詞的歌曲，以復古錄影帶風格的拍攝手法，記錄情侶在朦朧煙霧之中的互動，運用相似卻不同性質的「物件」，串聯超脫現實的奇幻感，抽象卻留白的方式，搭配迷幻曲風，引導觀眾在充滿詩意的畫面中自由詮釋情感。

〈Young Man〉（HYUKOH & 落日飛車《AAA》）／導演：Pennacky／夕陽音樂產業有限公司



同樣收錄在專輯《AAA》中，〈Young Man〉MV延續跨團合作風格，從練團聚焦在樂手局部細節，漸漸轉移到樂團全貌，透過長者與年輕世代的對比，加上類似AI製作的多圖風格，紀錄青春世代在進入新時代的掙扎與不安。輕快節奏的歌詞，唱出「悲傷總是成群結隊而來，喜悅總是擦肩而過」的哀愁，熱鬧的MV背後，寄寓了青年對未來即便充滿惶恐，但仍永不回頭、不留遺憾地前行。

〈基礎憂鬱〉（wannasleep《且且》）／導演：自動鮪魚／夜間限定有限公司

由饒舌歌手wanna sleep與鄭宜農合作的〈基礎憂鬱〉，作為「現世感」很重的一首歌，歌詞唱出現代人類因壓抑生活必然伴隨的憂鬱，搭配手繪水彩風格，衝突的表現手法表達現代人在數位世界的焦慮與疏離感。MV中以藍色圖層覆蓋角色的做法別具巧思，在這個人人多少帶有些憂鬱的年代，數位產品的存在，究竟是逃避現實的避風港，還是愈陷愈深的牢籠呢？

〈Dab Hi〉（NaraBara 《Dab Hi》）／導演：陳則安／貳參有限公司



蒙古樂團「NaraBara」專輯主打歌〈Dab Hi〉，其蒙古語意為「奔跑」，MV呈現出在未來末世中，樂團搭乘長腳汽車，奔馳穿越在斷垣殘壁之間；頻繁出現的鴿子，在影片中並非代表和平，而是作為人類的領導者，率領人們陷在歡聚的慶典喜悅中，搭上正向積極的歌詞，呈現相聚美好的完美氛圍。

〈可夢〉（MC HotDog 熱狗《髒藝術家》）／導演：林宏叡 Reago／滾石國際音樂股份有限公司

▲MV中熱狗化身為壯志凌雲的太空人。（圖／熱狗MC HotDog官方臉書專頁）

《髒藝術家》專輯中的〈可夢〉，歌曲作為紀念MC HotDog未順利降生的孩子而寫，用富節奏感的輕盈歌詞描述一輩子的遺憾；歌詞道出了命運被操弄的無奈，但在MV中熱狗化身為壯志凌雲的太空人，勇敢飛向浩瀚星河，象徵因可夢而有的成長蛻變。MC HotDog更指出歌曲是冷門卻夢幻的「寶藏歌曲」，入圍金曲獎對於歌手、父親兩個角色，都將是在人世掙扎的慰藉。

〈Buzz〉（NIKI《Buzz》）／導演：Isaac Ravishankara／台灣索尼音樂娛樂股份有限公司



相較其他入圍作品，由26歲印尼歌手NIKI帶來的〈Buzz〉，其MV直白呈現歌詞意境，副歌時以慢動作攝影呈現二人相遇瞬間的一見鍾情，主歌則穿插情侶間的情感流動與蜜蜂採花的意象，講述感情經歷的美好與破爛；而片尾男、女主角對視而笑的畫面，似乎也道出在經歷各種顛簸的感情路後，仍然堅信戀情的美好，是部輕鬆愉快又可愛的作品。

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