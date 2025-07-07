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夏天百搭小白鞋穿不膩！4雙話題新款Studio Doe、小CK上腳舒服又時髦

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就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲話題新款小白鞋。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

無論是上班族、學生黨還是周末跑咖，一雙好看的小白鞋就像時尚界的萬用白T百搭、耐看、永不退潮。從簡約極簡到潮流細節，今夏的小白鞋不只要穿得舒服，還要穿出風格！這次就一起看看這幾雙話題新款、勸敗又舒適的小白鞋，讓人每天都想穿出門！

夏日小白鞋推薦：Studio Doe CL253輕軟羊皮小白鞋

Studio Doe這雙為日常而生的質感鞋履CL253輕軟羊皮小白鞋。靈感源自一片剛烤好的吐司，將「鬆軟、純粹、多變」的特質揉進設計細節中，帶來舒適與風格兼具的全新穿搭提案，彷彿穿上吐司般的鬆軟腳感。

就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲CL253輕軟羊皮小白鞋靈感源自剛烤好的吐司。（圖／品牌提供）

嚴選的細緻頭層羊皮，貼合腳型如第二層肌膚。鞋面兼具包覆力與輕盈感，讓舒適從早晨出門延續至整日行走，穩穩支撐每一步日常。質感麂皮細繩與經典棉質鞋帶兩種綁法，搭配靈感配色草莓醬、焦糖醬、芝麻醬，就像為吐司塗上不同果醬，也讓小白鞋穿出屬於你的百變日常。鞋內搭載品牌研發的Q彈鞋墊，柔軟中富有回彈力，厚度適中、支撐力佳，可有效分散足底壓力，久站久走也依然輕盈自在。

就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲Studio Doe Beyond Basic CL253 輕軟羊皮小白鞋／3,380元。（圖／品牌提供）

夏日小白鞋推薦：PALLADIUM PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋

今夏PALLADIUM升級經典PALLA ACE鞋款，針對鞋楦改良加寬，舒適度也大幅提升；PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋用放大鑽石菱格紋中底與柔軟有機棉帆布打造，展現舒適質感與街頭風格，寬楦設計完美貼合亞洲腳型，無論是城市街頭漫步或周末郊遊，展現輕鬆自在的時尚態度。色系選擇上首推星光白，百搭輕鬆呼應多變穿搭風格，還能展現中性耐看的不敗魅力，皆能自信展現自我風格。

就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲PALLADIUM PALLA ACE CVS ORG帆布鬆餅鞋／1,980元。（圖／品牌提供）

夏日小白鞋推薦：CHARLES & KEITH Cece 緞帶雕花休閒鞋

這雙小CK的Cece緞帶雕花休閒鞋藉由夢幻綁帶、充滿俏皮感的愛心雕花與極簡輪廓，將單調的小白鞋升級成細節滿滿的甜美版本，完美詮釋女孩的俏皮日常。搭配舒適的透氣內裡，為造型帶來滿滿心意。無論單穿或搭配長襪，這雙經典小白鞋輕鬆駕馭各式風格！

就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲CHARLES & KEITH Cece 緞帶雕花休閒鞋。（圖／品牌提供）

就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲CHARLES & KEITH Cece 緞帶雕花休閒鞋／2,390元。（圖／品牌提供）

夏日小白鞋推薦：PALLADIUM PAMPA LT TRAVEL LO VT小白鞋

PALLADIUM的經典軍靴PAMPA系列、融合輕盈機能與都會感設計，再次演繹探索精神，這雙輕盈便捷的PAMPA LT TRAVEL LO VT以免綁帶設計與透氣科技纖維鞋面，完美呼應夏季即興冒險的精神，無論是機場快速轉乘或臨時踏青，隨時準備出發。

就是穿不膩！夏天百搭小白鞋：Studio Doe、PALLADIUM、小CK…上腳就時髦感+100

▲PALLADIUM PAMPA LT TRAVEL LO VT 小白鞋／2,680元 。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
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關鍵字：

周刊王, 小白鞋, 球鞋, 穿搭

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