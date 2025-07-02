誠品凱基銀行聯名卡最高 7% 回饋　首刷再送24吋前開行李箱

▲誠品與凱基銀行推聯名卡，最高可達7%回饋。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品今（7／2）宣布與凱基銀行合作推出聯名卡，主打誠品書店、誠品生活、誠品行旅與誠品線上最高可享 7% 現金點數回饋；卡面提供「誠品綠」與「時光紅」兩款配色，採霧面質感搭配極簡 Logo，光影感設計像是一本小書，針對誠品迷們量身打造。

回饋機制採「0.3% 基礎點數＋誠品通路加碼＋自動扣繳加碼」三段式計算。黑卡會員使用聯名卡於誠品指定通路付款，可在原有 0.3% 基礎點之外，依金卡與黑卡不同再拿 3.7％ 至 4.7% 加碼點數，若同時綁定凱基帳戶自動扣繳信用卡費，額外再送 2%，合計共 7% 現金點回饋；金卡會員則為最高 6% 回饋。點數自動折抵帳單，1 點相當於 1 元現金，不須額外設定。

業者表示，即起申辦並於 30 天內累積刷滿 3,000 元，可獲 300 元刷卡金；30 天內消費達 6,000 元，並完成指定條件，可選擇兌換 24 吋前開式誠品限定行李箱或加碼 1,000 元刷卡金。黑卡會員同年度累積消費達門檻，還能再領最高 5,000 元誠品電子券。聯名卡採首年免年費，次年持續使用電子帳單同免年費。

誠品表示，聯名卡的回饋政策與既有會員制度並行，原本的黑、金、白卡點數折抵和9折、88折等購書優惠全數保留；聯名卡是在支付層面再加上現金點回饋，讓忠誠會員的消費折扣層層疊加。例如黑卡會員以聯名卡購買新書，可先享月讀一冊 77 折，結帳時再疊加最高 7% 現金點，即能折抵下期帳單。

除書店場域，聯名卡也適用誠品行旅、電影院與酒窖。若黑卡會員以聯名卡入住行旅經典客房並於館內餐廳用餐，若合計支出約 12,000 元，可回饋近 850 點現金點。誠品線上商城每月 5 號會員日，也可搭配聯名卡使用，全站指定門檻額外贈送誠品點數五倍。

聯名卡上市期間，誠品線上同步推出 Switch 2 主機組合、SOU・SOU 聯名行李箱與 LEGO 收藏模型等指定品項，加乘聯名卡回饋後約可比原價再省 5% 至 7% 不等。

▲SOGO百貨年中慶推史上最低回饋門檻，搭配聯名卡即享優惠。（圖／各業者提供）



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