fb ig video ETtoday search mobile

誠品凱基銀行聯名卡最高 7% 回饋　首刷再送24吋前開行李箱

>

▲誠品與凱基銀行推聯名卡，最高可達7%回饋。（圖／誠品提供）

▲誠品與凱基銀行推聯名卡，最高可達7%回饋。（圖／誠品提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品今（7／2）宣布與凱基銀行合作推出聯名卡，主打誠品書店、誠品生活、誠品行旅與誠品線上最高可享 7% 現金點數回饋；卡面提供「誠品綠」與「時光紅」兩款配色，採霧面質感搭配極簡 Logo，光影感設計像是一本小書，針對誠品迷們量身打造。

回饋機制採「0.3% 基礎點數＋誠品通路加碼＋自動扣繳加碼」三段式計算。黑卡會員使用聯名卡於誠品指定通路付款，可在原有 0.3% 基礎點之外，依金卡與黑卡不同再拿 3.7％ 至 4.7% 加碼點數，若同時綁定凱基帳戶自動扣繳信用卡費，額外再送 2%，合計共 7% 現金點回饋；金卡會員則為最高 6% 回饋。點數自動折抵帳單，1 點相當於 1 元現金，不須額外設定。

▲誠品與凱基銀行推聯名卡，最高可達7%回饋。（圖／誠品提供）

業者表示，即起申辦並於 30 天內累積刷滿 3,000 元，可獲 300 元刷卡金；30 天內消費達 6,000 元，並完成指定條件，可選擇兌換 24 吋前開式誠品限定行李箱或加碼 1,000 元刷卡金。黑卡會員同年度累積消費達門檻，還能再領最高 5,000 元誠品電子券。聯名卡採首年免年費，次年持續使用電子帳單同免年費。

誠品表示，聯名卡的回饋政策與既有會員制度並行，原本的黑、金、白卡點數折抵和9折、88折等購書優惠全數保留；聯名卡是在支付層面再加上現金點回饋，讓忠誠會員的消費折扣層層疊加。例如黑卡會員以聯名卡購買新書，可先享月讀一冊 77 折，結帳時再疊加最高 7% 現金點，即能折抵下期帳單。

▲誠品與凱基銀行推聯名卡，最高可達7%回饋。（圖／誠品提供）

除書店場域，聯名卡也適用誠品行旅、電影院與酒窖。若黑卡會員以聯名卡入住行旅經典客房並於館內餐廳用餐，若合計支出約 12,000 元，可回饋近 850 點現金點。誠品線上商城每月 5 號會員日，也可搭配聯名卡使用，全站指定門檻額外贈送誠品點數五倍。

聯名卡上市期間，誠品線上同步推出 Switch 2 主機組合、SOU・SOU 聯名行李箱與 LEGO 收藏模型等指定品項，加乘聯名卡回饋後約可比原價再省 5% 至 7% 不等。

▲百貨年中慶優惠。（圖／各業者提供）

▲SOGO百貨年中慶推史上最低回饋門檻，搭配聯名卡即享優惠。（圖／各業者提供）

迎接夏季與暑假商機，遠東SOGO台北店從6／24至7／6展開「幸福年中慶」回饋，集結三館同步祭出折扣、滿額贈與會員回饋活動，並搭配忠孝館日本展、復興館全新男裝樓層及話題快閃展等多樣主題，強打購物與生活體驗雙重吸引力。

▲百貨年中慶優惠。（圖／各業者提供）

SOGO今年力拼年中慶，推出3,000元低門檻滿千送百方案，活動期間全館化妝品、香氛、男女服飾、鞋、童裝內衣、休閒運動、家用寢具及藝品等業種，消費累積滿5,000元送300元抵用券，刷中國信託SOGO聯名卡，消費滿3,000元送180元；家電、珠寶、黃金等業種滿1萬元送500元抵用券；國際精品消費滿2萬元送1,000元抵用券。而復興館精品HERMES、LOUIS VUITTON及指定精品，也推出消費滿3萬元送1,000元抵用券的周年慶等級回饋。

▲百貨年中慶優惠。（圖／各業者提供）

關鍵字：

誠品, 凱基銀行, 聯名卡, 現金回饋, 會員福利

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【這不是媽媽ＱＱ】寶寶見媽敷泥膜下秒扁嘴哭哭

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭

「職場扮豬吃老虎」星座Top 3 ！第一名看似無害其實背後放冷箭

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

5個越來越窮的生活習慣　勿小看「複利效應」的巨大差距

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

最容易精神出軌星座Top3　雙子聊著聊著就容易產生好感

美到認不出來！子瑜櫻花粉人魚捲髮太仙了　88萬人讚奪TWICE之冠 美到發瘋！舒華補妝照狂吸17.6萬人讚　超顯白唇色被問爆 夏天短髮髮型推薦！宋慧喬、趙露思親身示範　清爽減齡還顯臉小 只想素顏出門、懶得減肥　4個「少女阿桑化」徵兆你有嗎？ 小蘇打超狂5妙用！衣服發黃、油煙水垢都搞定　還自然溫和不傷手 亞瑟士「蕾絲裙球鞋」聯手SHUSHU/TONG！小S女兒Lily踩PUMA怪獸鞋美翻 IKEA秒殺復古旋轉椅還特價你信嗎？　超可愛蘑菇燈399就買得到

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面