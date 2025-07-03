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想發大財必先做到4件事！不奢糜、有原則都是關鍵

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記者李薇／綜合報導　圖／pexels

每個人都有發財夢，但是想要致富不只是努力就好，機運跟人生態度，有時候也是取決於是否成功的關鍵，有網友就分享，建議要做出4個改變，不僅有機會累積財富，更會影響一生的運勢。

▲發財,財源,金錢,利益,。（圖／pexels）

1.態度一定要低調

不管是有沒有錢、現在過得怎麼樣，都要低調，要學會悶聲發大財，成功的人都會把自己調成靜音狀態，千萬不要向熟人炫燿你有多成功、多有錢，要學會裝糊塗，大事可以心狠、小事就不要計較，大智若愚乃是人際關係中的大智慧。

2.做一個不太好說話的人

如果你總是毫無條件的答應別人的要求，只會讓別人越來越貪婪，他們也會踐踏你的善良，人再好都是沒用的，利益面前大多數人都是自私的，同樣的那些能賺到錢的人，都是利益分明的，該給別人的一分都不會少，不該給人的一毛也不會多，這樣別人才會覺得你有原則，願意和你合作。

▲發財,財源,金錢,利益,。（圖／pexels）

3.不要做一個羞恥心太重的人

別人怎麼說你，都隨他去，過度的敏感很容易陷入情緒的勒所，別人隨便說幾句，就茶不思、飯不想，太在意別人的看法、太在意別人的意見，當機會來臨的時候，優柔寡斷，最後只會一事無成。

4.學會禁慾

在沒有賺到錢之前，不要每天只懂得吃喝玩樂，久了不只是消耗時間跟精力，更會讓人習慣沉淪、失去鬥志，越不吃苦，就越難吃苦，由奢入儉難。

關鍵字：

發財, 財源, 金錢, 利益

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