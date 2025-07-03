結婚24年！反町隆史與松嶋菜菜子合體仍超甜　1.3萬粉甘願被灑狗糧HIGH爆

記者李薇／台北報導 圖／YouTube、品牌提供

日本演員反町隆史與松嶋菜菜子於2001年結婚，至今已經有24年的時間，兩人不僅是演藝圈的知名巨星，更是日本人眼中的模範夫妻，最近再度同框拍攝廣告，超自然的互動不需要過多肢體接觸，只要一個眼神，即使隔著螢幕，依然讓粉絲甜到掉牙，廣告短短上線1天，立刻狂吸1.3萬次觀看，可謂是極為成功的宣傳。

在影片中，松嶋菜菜子與反町隆史一同在大廈頂樓看日落的美景，她拿出相機捕捉丈夫回眸的瞬間，旁白道「你已然改變，在時光中沉澱，你也未曾改變，跨越歲月的流轉，願你永遠永遠，擁有美好的容顏」，最後兩人更輕鬆的並肩與日落合照，彼此甜蜜的互動，宛如私底下的日常，可愛又自然。

這段為資生堂男士保養系列的影片，是繼1年前合體之後再次拍攝的續集，松嶋菜菜子與反町隆史真實的夫妻身份，也為廣告帶來與眾不同的化學反應；兩人在婚前因為拍攝戲劇《麻辣教師GTO》戀愛，2001年結婚之後生下兩名女兒，但卻鮮少一同出席在螢光幕前，非常低調，久違的同框讓粉絲再次陷入回憶殺。

SK-II也在3日發布與Twice成員MINA合作拍攝全新夏日美肌影片，親身示範動感的拍拍舞蹈，展現出不管在哪個場合都能靠青春露維持美肌，她也加碼分享自己的夏季保養秘訣，「作為一位表演者，肌膚經常暴露於舞台燈光及鏡頭下，尤其參與夏日戶外演出時，酷熱和潮濕的天氣對肌膚是一大挑戰。以往演出時，我擔心經過長時間的排練後，肌膚是否看起來十分疲憊。自從遇上PITERA後，我變得更自信更自在地全情投入熱愛的舞台演出與粉絲互動。」